Hallitus kertoo illan koronaneuvotteluista – HS: Suomi on lähellä poikkeusoloja

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) käyvät läpi hallituksen eilisillan neuvotteluita tiedotustilaisuudessa aamupäivällä. Hallitus kävi eilisissä neuvotteluissa läpi epidemian tilannekuvaa ja sitä, missä vaiheessa jouduttaisiin mahdollisesti turvautumaan valmiuslakiin kevään tavoin. Marin korosti, että tällä hetkellä valmiuslakiin turvautuminen ei ole ajankohtaista vaan epidemiaa yritetään hillitä alueellisten viranomaisten toimin.

Helsingin Sanomien mukaan poikkeusolojen toteaminen Suomessa on lähellä, vaikka siihen ei hallituksen mielestä vielä tällä hetkellä ole tarvetta. Asia käy ilmi valtioneuvoston kanslian muistiosta, jonka lehti on saanut. Muistiota käsiteltiin eilen hallituksen neuvottelussa Säätytalossa.

HS:n mukaan muistiossa sanotaan, että tartuntataudin ”vakavan uudelleen kiihtymisen ja leviämisen” sekä taudin vaarallisuuden vuoksi valmiuslain tunnusmerkit poikkeusoloista voivat toteutua.

Poikkeusolojen toteaminen on edellytyksenä sille, että valmiuslakia voidaan alkaa soveltaa. Poikkeusolojen toteaminen perustuu välttämättömään tarpeeseen ottaa käyttöön valmiuslaissa määriteltyjä toimivaltuuksia, jos viranomaisten säännönmukaiset eli voimassa olevat toimivaltuudet eivät riitä.

– Valmiuslaissa vaarallisen tartuntataudin varalta säädettyjen erityisten toimivaltuuksien käyttöönottoon ei tässä vaiheessa voida arvioida olevan välttämätöntä tarvetta, kun tilanne on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin, HS kertoo muistiossa sanottavan.

Muistiossa todetaan myös, että koronaviruspandemia voi pahentua nopeasti, jolloin viranomaisten säännönmukaiset toimivaltuudet eivät riitä.

STM ja THL pitävät viikoittaisen tilannekatsauksensa

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antavat myös viikoittaisen koronatilannekatsauksensa.

Marin on pitänyt pääkaupunkiseudulle valmisteilla olevia uusia rajoitustoimia painavina ja sanonut uskovansa, että ne tehoavat. Pääkaupunkiseudun uusista toimista on tarkoitus kertoa tarkemmin huomenna.

– Uskoisin kyllä, että näillä toimilla päästään pitkälle, saadaan tapausmäärät alas ja toivon mukaan mahdollisimman pian. Mutta kuten olemme nähneet Euroopasta, tilanne voi paheta nopeasti, sen seuraukset voivat olla hyvin vakavia, Marin sanoi illan neuvottelujen alkaessa.

Hän patisti epidemian kiihtymisvaiheessa olevia alueita ottamaan käyttöön kaikki ne toimet, joita hallitus on suosittanut. Jopa leviämisvaiheen toimia voidaan hänestä ottaa etupainotteisesti käyttöön, valikoiden keinoja, joista on mahdollisimman vähän vahinkoa.

– Näkisin kyllä, että esimerkiksi aikuisten harrastustoiminnan lopettaminen on sen kaltainen asia, joka ei tämän kaltaisessa vakavassa tilanteessa olisi kohtuutonta, mutta vähentäisi kontakteja merkittävästi, Marin sanoi.

Hän puhui toimittajille Säätytalolla mennessään hallituksen neuvotteluihin.

Valmiuslain käyttöönoton kriteereistä Marin arvioi, että pitäisi olla selkeä tarve valmiuslain pykälille.

– Eli meillä pitäisi olla selkeä tarve, esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstön osalta, sen kaltaisiin järjestelyihin, joihin vain valmiuslaki antaa meille välineitä. Tai mikäli tarvitsisimme niin kovia rajoitustoimia, kuten liikkumisen rajoittamista, johon keväälläkin jouduimme turvautumaan Uudenmaan eristämisen osalta, Marin sanoi.

