Huijaripariskunta riivaa salolaisia parturi-kampaamoita – mies ja nainen väittävät lompakon unohtuneen kotiin

Pariskunta on yrittänyt vedättää salolaisia parturi-kampaamoita tasaisin väliajoin viime vuosien aikana. Mies ja nainen koettavat saada parturi-kampaamoiden palveluita ilmaiseksi sillä verukkeella, että lompakko on unohtunut kotiin. On mahdollista, että samainen kaksikko on yrittänyt saada Salossa ilmaiseksi myös muita kuin kampaamopalveluita.

Parturi-kampaamoissa tuolille istahtaa toisinaan pariskunnan mies, toisinaan taas nainen.

Välillä huijaus eli niin sanottu juoksutukka on myös onnistunut.

– Meille he ovat velkaa 200 euroa ilman korkoja, kertoo Hiusstudio Merinellin Pirjo Merikukka.

Merikukan mukaan pariskunnan mies kävi Merinellissä asioimassa vajaa vuosi sitten joulukuussa, nainen noin puolitoista vuotta sitten.

– Mies lupasi tulla maksamaan hiustenleikkuun 1. tammikuuta, mutta sanoin, että, mitenköhän se on mahdollista, kun olemme silloin suljettuna, Merikukka kertoo.

Merikukka tietää toisen salolaiskampaamon, jossa pariskunta oli käynyt leikkauttamassa hiuksiaan, eikä ollut maksanut laskuaan.

– Aina on kukkaro jäänyt kotiin, Merikukka kertoo pariskunnan taktiikasta.

Pariskunnan kenties viimeisin huijausyritys tapahtui noin kolme viikkoa sitten eräässä salolaiskampaamossa. Kampaamon omistajan mukaan pariskunnan nainen väitti ensin tulevansa maksamaan laskun seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, koska lompakko oli jäänyt kotiin. Kun tämä ei kampaamolle käynyt, nainen vaati saada pankkisiirron. Pantiksi hän olisi jättänyt kampaamoon Kela-korttinsa.

Lopulta nainen suostui maksamaan laskunsa, kun omistaja oli uhannut soittaa poliisille. Kampaamon omistaja oli tunnistanut naisen tuntomerkkien ja nimen perusteella huijausyrityksiä aiemmin tehneeksi henkilöksi.

Merikukka kuvailee pariskuntaa noin 70-vuotiaiksi kantasuomalaisiksi, jotka ovat pitkiä ja hoikkia.

– Herttainen rouva. Ei tulisi mieleen, jos näkisi, että hän tekee sellaista. Siistin näköinen pariskunta, Merikukka sanoo.

Rikosilmoitusta Merikukka ei kuitenkaan ole maksamattomista leikkauksista tehnyt.

– Pitäisi tehdä, mutta se on näitä pitäisi-juttuja, Merikukka toteaa.

Salon poliisista kerrottiin SSS:lle, ettei poliisille ole tullut ilmoituksia henkilöistä, jotka yrittäisivät saada erinäisiä palveluita huijaamalla ilmaiseksi.

– Tämä on sikäli erikoinen pariskunta, että he antavat oikeat nimensä ja puhelinnumeronsa kampaamoihin. Numeroon ei kuitenkaan vastata, jos siihen yrittää soittaa, Merikukka kertoo.

Merikukan mukaan hän on törmännyt aiemminkin toiseen pariskuntaan, jonka käytös herätti kummastusta.

– Vartija soitti kerran ja varoitti pariskunnasta, joka ei kuulemma mielellään maksa. Pariskunnan rouva yritti kovasti koluta meidän kaappejamme, muun muassa sitä, missä lukee kassatositteet. Hän ilmeisesti luuli, että siellä säilytetään jotain muutakin kuin tositteita. Aina välillä tällaisia ihmisiä liikkuu, Merikukka sanoo.