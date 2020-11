Husin johtajaylilääkäri: Koronapotilaiden määrä voi kasvaa 3-4 viikossa kevään pahimpiin lukemiin

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kehottaa varautumaan vaikeisiin viikkoihin koronaepidemiassa. Hän arvioi potilaiden määrän kasvavan 3-4 viikkoa, jolloin päädyttäisiin yhtä pahoihin lukemiin kuin pahimmillaan keväällä.

– Toivottavasti olemme väärässä, mutta jos tämä menee niin kuin keväällä, tästä sellainen 3-4 viikkoa, potilasmäärät vain kasvavat ja sitten toivottavasti lähtevät laskemaan, hän sanoi STT:lle keskiviikkona.

Huhtikuun lopulla eli epidemian pahimmassa vaiheessa Husin sairaaloissa oli hänen mukaansa 150 potilasta, joista vajaat 50 teholla. Keskiviikkona Husin sairaaloissa oli koronan vuoksi hoidettavana yhteensä 41 potilasta, joista tehohoidossa seitsemän.

Rajoitustoimet, joita Uudellamaalla on päätetty tehdä, näkyvät vasta viiveellä.

– Ne toivottavasti lähtevät parin viikon viiveellä tartuntamääriä pudottamaan, mutta ennen kuin se näkyy potilasmäärissä, menee viikko tai pari lisää.

Pahin vaihtoehto olisi se, että tartunnat ja potilasmäärät eivät lähdekään laskuun, mutta tähän Mäkijärvi ei vielä halua uskoa.

Hän oli tänä iltana hallituksen neuvotteluissa kuultavana koronatilanteesta ja sen kehittymisestä.

Jos ennuste toteutuu, Husilla vaikeuksia selvitä potilasmääristä

Mäkijärven mukaan Husilla on vaikeuksia selviytyä potilasmääristä, jos kevään lukemiin päädytään seuraavien viikkojen aikana.

– Meillä on tällä hetkellä sairaalat ja päivystykset täynnä potilaita. Ei siellä ole ylimääräistä tilaa eikä henkilökuntaa, hän sanoo.

Tilanne on erilainen kuin keväällä, jolloin päivystyspotilaita oli vain puolet normaalista ja osastopaikoista 30 prosenttia vapaana, sillä toiminta oli ajettu etukäteen alas, Mäkijärvi huomauttaa.

Jo siinä vaiheessa, kun koronatehohoitopotilaiden määrä ylittää kolmekymmentä, tarvitaan Mäkijärven mukaan erikoisjärjestelyjä. Myös vuodepotilaitten osalta erikoisjärjestelyjä voidaan tarvita jo ennen kuin 150 paikkaa täyttyy. Tämä voisi hänen mukaansa tarkoittaa esimerkiksi kiireettömien leikkausten siirtämistä myöhemmäksi.

Viime viikolla Uudellamaalla tartuntojen määrä nousi 1 000:sta 1600:aan.

– Lisäksi viime viikonloppuna koronapotilaita alkoi tulla enemmän sairaalaan, ihan teho-osastolle asti. Kerroin (hallitukselle), että nämä ovat tosi huolestuttavia merkkejä ja muistuttavat sitä, mitä viime keväänä tapahtui, Mäkijärvi sanoi.

STT

