IBK Meda jätti Saloon salibandytyhjiön – SalPa keskittyy junioreihin

Salolainen salibandy seilaa tällä hetkellä ilman lippulaivajoukkuetta. II divisioonan kärkikahinoissa nähty ja parhaimmillaan Salohalliin jopa yli 1 000 katsojaa vetänyt IBK Meda laittoi viime kauden jälkeen mailansa pussiin lopullisesti.

Medan poistuminen näyttämöltä jätti tyhjän aukon kaupungin edustustason salibandyyn. Muistissa on myös naisten I divisioonassa pirteitä otteita muutama vuosi sitten esittänyt Huvinsa Kullakin (HuKu).

Nyt Salon Palloilijat pelaa miehissä III divisioonaa, joka on uudistuksen myötä vasta valtakunnan viidenneksi korkein sarjataso. Naisissa SalPa ja HuKu kamppailevat II divisioonassa.

– Totta kai se näkyvyyden ja houkuttelevuuden kannalta on hyvä asia, mitä korkeammalla sarjatasolla pelataan. Toisaalta meidän täytyy mennä juniorit edellä.

– Seuran toimintaa ei edistä se, että alkaisimme haalia ehdoin tahdoin Saloon kovia pelaajia ja sillä tavalla nostaa sarjatasoa, SalPan salibandyjaoston valmennuspäällikkö sekä miesten edustusjoukkueen pelaaja ja joukkueenjohtaja Jaakko Hyvärinen kiteyttää.

– Tärkeintä on löytää omille junioreillemme sopiva sarjataso, missä he pystyvät kehittymään, saamaan riittävää roolia ja kannattelemaan joukkuetta tulevaisuudessa.

SalPa nosti edustusryhmäänsä täksi kaudeksi seuran A-junioreita, joita ei riittänyt tarpeeksi oman ikäluokan joukkueeseen.

– Joukkueemme on nuorentunut viime kaudesta, ja sitä kautta olemme vielä opetteluvaiheessa. Harjoittelu on ollut tällä kaudella hyvää, koska joukkueessa on nyt paljon pelaajia. Ulkopuolelta joukkueeseen olisi myös ollut tunkua enemmänkin, mitä pystyimme ottamaan mukaan, Hyvärinen kertoo.

Tässäkin asiassa SalPa halusi mennä omat juniorit edellä -ajattelumallin mukaan.

– Pelaajapolun rakentaminen on tärkeää meille. Keskitymme siihen, että saamme nuoria ajettua sisään. Sen vuoksi tälle kaudelle ei voi asettaa kovia tavoitteita. Tulevilla kausilla voimme kyllä nousuakin tavoitella, jos pelaajamateriaali riittää, Hyvärinen summaa.

Hyvärinen pitää III divisioonaa tasoltaan sopivan haastavana A-junioreille.

– Kolmosdivari on kovempi taso, mihin he ovat tottuneet aiemmin. Se ei ole mahdoton, mutta junioripelaajat saavat yrittää siellä jo tosissaan.

Salibandy on vahvasti nuorten aikuisten eli noin 20-35-vuotiaiden laji. Valitettavaa Salon kannalta on, että tämän ikäluokan miehet ja naiset tuppaavat karkaamaan vetovoimaisempiin kaupunkeihin opiskeluiden ja töiden perässä.

– Kyllä se jonkun verran kieltämättä näkyy aikuisten joukkuetoiminnassa, SalPan salibandyjaoston puheenjohtaja Sini Lundgren myöntää.

– Osa tulee toki myös takaisin Saloon jossain vaiheessa ja palaa myös salibandyn pariin.

Lundgren pelaa itse naisten edustusjoukkueessa.

– Peli ja turnaus kerrallaan menemme. Tärkein juttu on se, että pelaamme hyvällä fiiliksellä. Katsotaan, mihin rahkeet riittävät tulevaisuudessa.

Lundgren sanoo, että SalPassa on keskitytty viime aikoina enemmän juniorityön kehittämiseen kuin edustusjoukkueisiin.

– Osaamista ja taitoa meiltä kyllä löytyy juniorityöhön. Toistaiseksi olemme pystyneet tarjoamaan monipuolisen peli- ja harjoitteluympäristön myös kaikista lahjakkaimmille pelaajillemme, Lundgren sanoo.

Hyvärisen mielestä SalPan pelaajamäärä on junioreissa hyvällä tasolla.

– Toki vanhimmissa junioreissa pelaajia ei ole niin paljon tällä hetkellä. Muutama vuosi siinä menee, että saamme kasvatettua lisää pelaajamassaa, joka auttaisi myös edustusjoukkueita. Meidän on tehtävä töitä laadukkaasti, jotta nuoret pysyisivät lajin parissa mahdollisimman pitkään. Suunta on hyvä, Hyvärinen näkee.

SalPa-salibandy esittelee piakkoin myös uuden seuratoiminnan kehittäjän, jonka on tarkoitus aloittaa tehtävissään ensi vuoden alussa.

– Toivotaan, että saamme seurakehittäjän myötä lisäbuustia toimihenkilöiden hankintaan ja siihen, että vapaaehtoistyö salibandyn parissa olisi vielä motivoivampaa ja kivempaa, Lundgren sanoo.