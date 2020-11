Iltatorien järjestämiseen löytyy kiinnostusta – kaupunki on tehnyt tunnusteluja ”paikallisväritteisten” tahojen kanssa ensi kesästä

Salon iltatorien jatkonäkymät ovat aiempaa valoisammat. Salon kaupungin viestintäpäällikkö Teija Järvelä kertoo, että kaksi tahoa on tähän mennessä ilmoittanut alustavan kiinnostuksensa järjestää iltatoreja ensi kesänä.

– Tahot ovat paikallisväritteisiä. Heidän kanssaan on tehty ensimmäisiä tunnusteluja ja käyty keskusteluja. Lisäksi yksi taho on ilmoittanut, että olisi kiinnostunut järjestämään muun osan toiminnasta, mutta ei ohjelmatuotantoa, Järvelä paljastaa.

Järvelän mukaan jatkosta pyritään tekemään päätös joulu-tammikuussa.

– Siten meille jää vielä aidosti aikaa pohtia, minkälainen ensi kesän ohjelma voisi olla, vaikka koronatilanteesta emme tiedä vielä tässä kohtaa mitään.

Iltatoreja vuodesta 1982 järjestänyt Suvisalo ry kertoi lokakuun alussa lopettavansa toimintansa. Tämä asetti ison kysymysmerkin iltatorien jatkon suhteen.

Tänä vuonna iltatoreja ei pystytty järjestämään lainkaan koronaviruspandemian vuoksi.

– Eri tahoilla on herätty huomaamaan, mikä tämän tapahtuman merkitys on kaupungille. Talkoohenkeä on selkeästi näkyvissä, Järvelä kuvailee.

– Nyt täytyy toivoa, että saamme tämän maaliin hienosti ja että ensi kesänä meillä on ainakin mahdollisuus tarjota taas iltatorit, jos vain muut olosuhteet ovat meidän puolella.

Kaupungin ajatuksena on, että iltatorien toimintamalli pysyisi hyvin samantyyppisenä kuin aikaisemminkin.

– Kaupunki rahoittaisi osan iltatoreista, osa rahasta tulisi sponsoreilta. Toteuttajat tai toteuttaja toimisi yhdistyspohjaisesti, Järvelä summaa.

Viime vuonna kaupungilla ja Suvisalolla oli 40 000 euron arvoinen markkinointisopimus. Sopimus kattoi noin puolet kesän budjetista.

Kaupunki järjesti kansalaisille kyselyn iltatorista lokakuun aikana. Vastaajia kyselyssä oli 523, joista suurin osa salolaisia ja valtaosa, 76 prosenttia naisia.

Vastauksia tuli ympäri Saloa, sillä esimerkiksi keskustan postinumeroalueelta 24100 vastauksien osuus oli vain 11 prosenttia.

Kyselyn mukaan ihmisten suurin syy saapua iltatorille on nimekkäät esiintyjät. Toisena iltatorille vetää kahvilat ja kolmantena lähiruokakauppiaat.

– Kyselyn perusteella ihmiset haluavat säilyttää iltatorien konseptin samantyyppisenä kuin mitä se on ollut tähän asti.

Yleisarvosanaksi kyselyyn vastaajat antoivat iltatorille 4,33, kun paras olisi ollut 5. Iltatoreja kuvailtiin muun muassa sanoilla ”ainutlaatuinen”, ”upea” ja ”viihdyttävä”. Myös tunnelmaa ja yhteisöllisyyttä kehuttiin.

– Aika lailla ajattelimmekin näin, vaikka palaute oli ehkä vielä odotettua positiivisempi. Kysely vahvisti käsitystä siitä, että iltatorit koetaan todella tärkeäksi Salon mielikuvan ja ihmisten viihtyvyyden kannalta, Järvelä sanoo.

Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että iltatorit pitäisi jatkossakin järjestää tiiviisti läpi kesän ja kestää iltaan asti. Myös lasten kirpputorin jatkuminen koettiin kyselyssä tärkeäksi.

Vastaajien mukaan ohjelmalavalle tulisi tuoda esille enemmän paikallisia tekijöitä ja yrityksiä. Myös erilaisia teemoja ja festareita ehdotettiin.

Yrittäjiltä vastauksia tuli niukasti. Enemmistö piti erittäin tai elintärkeänä iltatorien vaikutusta yrityksen asiakasmääriin tai myyntiin.