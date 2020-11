Isänpäivää vietetään tänään – päivästä tuli virallinen liputuspäivä viime vuonna

Tänään vietetään isänpäivää. Päivästä tuli virallinen liputuspäivä viime vuonna, kun valtioneuvosto hyväksyi keväällä liputusasetukseen muutoksen.

Aikaisemmin isänpäivä oli vakiintuneiden tapojen mukaisesti kalenteriin merkitty liputuspäivä, mutta valtion virallisen liputuspäivän asema siltä puuttui. Äitienpäivä on ollut virallinen liputuspäivä jo pitkään.

Suomessa on runsaat 1,28 miljoonaa isää ja lähes 532 000 isoisää, kertoo Tilastokeskus. Miesten ikä ensimmäisen lapsen syntyessä on keskimäärin 31,6 vuotta. Viime vuonna biologiseksi isäksi tuli ensimmäistä kertaa 18 500 miestä. Yhdellä isällä on keskimäärin 2,25 lasta.

Isoisien keski-ikä ensimmäisen lapsenlapsen syntyessä on Tilastokeskuksen mukaan puolestaan 55,7 vuotta.

http://www.stat.fi/tup/tilastokirjasto/isat_tilastoissa_2020.html

STT

