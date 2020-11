Isänpäiväksi luvassa aurinkoista ulkoilusäätä

Huomenna isänpäivänä lähes koko maassa saadaan nauttia auringonpaisteesta ja kauniista ulkoilusäästä. Lämpötila eteläisessä Suomessa on silloin viitisen astetta, kun pohjoisessa lämpötila vaihtelee pari astetta nollan molemmin puolin.

– Vaikka onkin viileämpää, niin kuitenkin sievää ulkoilusäätä, jos vaikka isänpäivän retkelle haluaa mennä, kertoo STT:lle Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Kaisa Solin.

Poikkeuksellisen lämmin sää jatkuu vielä tänään. Paikoitellen elohopea kipuaa jopa kahteentoista asteeseen. Aivan pohjoisessa Käsivarressa lämpötila on mahdollisesti vähän pakkasen puolella. Lämpöennätyksiä tuskin kuitenkaan enää paukutellaan.

– Koko ajanhan se auringon vaikutuskin vähenee tähän aikaan vuodesta, eikä tuo lämpömassakaan nyt niin suuri näytä olevan, Solin toteaa.

Marraskuun kaikkien aikojen lämpöennätys meni tällä viikolla rikki ensin tiistaina ja uudelleen eilen. Tiistaina Porissa mitattiin 14,7 astetta. Ahvenanmaalla Maarianhaminan lentoasemalla mitattiin eilen 16,6 astetta. Marraskuun keskimääräinen maksimilämpötila on eteläisessä Suomessa yleensä 4-5 astetta plussalla ja pohjoisessa muutaman asteen pakkasella.

Ensi viikolla ripsii vettä

Auringossa voi paistatella suuressa osassa maata vielä maanantaina. Lämpötilat ovat koko maassa muutaman pakkasasteen ja muutaman plusasteen välillä alkuviikon ajan.

Viikon puolivälin jälkeen sää taas hieman lämpenee, mutta lämpö tuo mukanaan sateita ja pilviä. Auringonpaistetta ei näillä näkymin ole luvassa enää loppuviikosta.

STT

