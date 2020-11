Itävalta aikoo sulkea ”radikaaleja moskeijoita” Wienin ampumisten seurauksena

Itävalta on hyllyttänyt terrorismin vastaisista toimista vastaavan viraston johtajan Wienin maanantaisen terrori-iskun tutkinnan ajaksi.

Asiasta kertoi Wienin poliisipäällikkö. Hänen mukaansa viraston johtaja oli itse pyytänyt hyllyttämistä, jottei hän haittaisi asiasta tehtävää tutkintaa.

Neljä sivullista ja hyökkääjä kuolivat maanantai-iltana terrori-iskussa Wienin keskustassa.

Lisäksi Itävallan hallitus määrää kaksi pääkaupunki Wienin lähiöissä sijaitsevaa moskeijaa suljettaviksi alkuviikon terrori-iskun vuoksi, maan sisäministeriö kertoo.

Hyökkääjä vieraili suljettaviksi määrätyissä moskeijoissa tiuhaan. Maan tiedustelupalvelun mukaan vierailut lisäsivät hyökkääjän radikalisoitumista, Itävallan integraatioministeri Susanne Raab kertoi tiedotustilaisuudessa.

Maan islamilainen yhteisö kertoi aiemmin yhden moskeijan sulkemisesta yhteistyössä viranomaisten kanssa. Sulkemista perustellaan sillä, että moskeija on rikkonut muun muassa uskonnollisia doktriineja ja islamilaisia instituutioita koskevaa lainsäädäntöä.

Toinen moskeijoista ei ollut virallisesti rekisteröitynyt moskeijaksi.

Saksan poliisi tehnyt kotietsintöjä

Koillis-Saksassa poliisi on kertonut tehneensä neljässä paikassa kotietsintöjä Wienin iskuun liittyen. Viranomaisten mukaan kotien omistajien ei uskota olleen tekemisissä hyökkäyksen kanssa, mutta heillä saattaa olla yhteyksiä hyökkääjään.

Kotietsinnät on tehty Itävallan viranomaisten pyynnöstä, ja niiden tavoitteeksi kerrottiin löytää materiaalia, jota voisi käyttää todisteena.

– Kahden näistä ihmisistä uskotaan tavanneen epäillyn hyökkääjän heinäkuussa Wienissä, Saksan liittotasavallan keskusrikospoliisi BKA kertoi.

Saksalainen Der Spiegel -lehti kertoi aiemmin tällä viikolla, että hyökkääjä oli ottanut yhteyttä saksalaisiin ääri-islamisteihin päästäkseen matkustamaan Syyriaan ja liittyäkseen Isis-äärijärjestön riveihin.

Hyökkäyksestä epäilty 20-vuotias Itävallan ja Pohjois-Makedonian kaksoiskansalainen kuoli poliisin ampumana. Iskussa kuoli lisäksi kaksi miestä ja kaksi naista ja haavoittui parikymmentä ihmistä, joista 14 vakavasti. Yksi haavoittuneista on poliisi.

STT

