Itävalta ja Kreikka sulkevat koulut koronapandemian vuoksi -”Älkää tavatko ketään. Jokainen sosiaalinen kontakti on liikaa.”

Itävallan hallitus on ilmoittanut ottavansa jälleen käyttöön tiukemmat koronavirusrajoitukset, jotta epidemian toista aaltoa saataisiin hillittyä. Rajoitukset sulkevat koulut ja kaikki muut paitsi välttämättöminä pidetyt kaupat.

Toimet astuvat voimaan tiistaina, ja ne kestävät joulukuun kuudenteen päivään saakka. Itävallassa oli vastaavat koronasulut jo keväällä.

Määräysten mukaan sosiaaliset kontaktit on vähennettävä minimiin, ja ihmisten on käsketty pysyä sisällä, jos ulkona olemiselle ei ole selkeää syytä, kuten kaupassa- tai lääkärissäkäynti, töihin meno tai urheilu.

Itävallan liittokanslerin Sebastian Kurzin hallinto määräsi osittaisen koronasulun jo pari viikkoa sitten. Se ei kuitenkaan estänyt koronavirustapausten lisääntymistä, ja määrä kipusi uuteen päivittäiseen ennätykseen perjantaina.

– Älkää tavatko ketään. Jokainen sosiaalinen kontakti on liikaa, Kurz painotti tiedotustilaisuudessa.

”Viimeinen asia, mitä halusimme tehdä”

Myös Kreikka ilmoitti lauantaina sulkevansa kaikki peruskoulunsa ja päiväkotinsa. Toisen asteen koulut ovat jo aiemmin siirtyneet etäopetukseen.

Kreikan viranomaiset raportoivat yhteensä 2 835 uudesta koronavirustapauksesta, mikä nostaa kokonaismäärän 72 510 tartuntaan. Uusia koronakuolemia ilmoitettiin 38, eli yhteensä koronavirukseen liitettyjä kuolemia on Kreikassa 1 035. Sekä vahvistetut tartunnat että koronakuolemat ovat lisääntyneet vauhdilla lokakuun loppupuolelta alkaen.

Viranomaisten mukaan pahinta tartunta-aluetta on Thessalonikin kaupunki maan pohjoisosassa. Maassa on koronaviruspotilaille vain 533 tehohoitopaikkaa, joista lauantaina oli varattu 366.

– Peruskoulujen sulkeminen oli viimeinen asia, mitä halusimme tehdä. Tämä osoittaa, kuinka vakava tilanne on, sanoi Kreikan terveysministeri Vassilis Kikilias.

STT

