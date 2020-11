Jalkapalloilijan aamunavaus – yläkoululaisten aamuharjoittelusta on tullut kiinteä osa kouluviikkoa

Tämä on juttusarjan ”Aamutreenit” avausosa.

Tiistaiaamu kello 8.22. Ensimmäiset auringonsäteet läpäisevät usvan ja yltävät Urheilupuiston tekonurmen pinnalle.

Huurteisella kentällä on 18 yläkoululaista jokaviikkoisissa aamutreeneissään. Normaalisti harjoituksissa on 25 koululaista, mutta nyt koronakaranteenit ja TET-viikko ovat vieneet osansa osallistujista.

Kasi- ja ysiluokkalaiset tekevät kentän päädyssä pallonkäsittelyharjoitusta Matias Willgrenin johdolla, seiskaluokkalaisten teemana on kuljetuksesta syöttäminen.

– Jes, Jasmin, jes, syöttöharjoitusta vetävä Ilkka Virtanen tsemppaa kentän ainoaa tyttöä.

Syöttöharjoituksen tempo laskee hetkeksi, kun kaikille ei ole selvää, mihin pitää syötön jälkeen liikkua.

– Enemmän peliä, vähemmän seisomista, Virtanen komentaa.

Koska kyseessä on koulupäivän ensimmäinen tunti, harjoituksessa korostuu kasvatuksellinen kulma.

Koululaiset ovat tulleet kentälle jo 7.45. He ovat kantaneet harjoittelutarvikkeet (tötsät, liivit ja pallot) kentälle ja siirtäneet maalit paikoilleen, jotta kello 8 kaikki olisi valmista harjoituksen alkuun. Ja kun harjoitus päättyy kello 8.45, he vievät kaikki tarvikkeet takaisin varastoon.

– Tämä on osa pelaajana kasvamista. Joku aamu jotain on jäänyt, mutta se on ollut pientä, Virtanen kertoo.

Harjoituksen päättyessä oppilailla on noin 30 minuuttia aikaa seuraavan oppitunnin alkuun. Se tarkoittaa nopeaa suihkua ja vielä nopeampaa siirtymistä Hermanniin tai Moisioon. Armfeltin oppilailla on kyyti odottamassa parkkipaikalla.

Yläkoululaisten aamuharjoittelu on pyörinyt jalkapallon osalta jo vuosia.

– 1999 syntyneiden ikäluokka taisi olla ensimmäinen, alusta asti mukana ollut Virtanen muistelee.

Toiminta on kehittynyt vuosi vuodelta. Seiskaluokkalaiset eivät enää joudu lukiolaisten kanssa samoihin harjoituksiin, joten ikähaitari pysyy riittävän pienenä. Ennen harjoituksia veti pääsääntöisesti yksi valmentaja, viime tiistain treeneissä valmentajia oli kolme: Virtasen ja Willgrenin lisäksi fysiikkavalmentaja Jesse Jokiniemi.

Suurin muutos liittyy kuitenkin lukujärjestykseen. Aikaisemmin aamutreenejä ei ollut lukujärjestyksessä, vaan oppilaat olivat mukana kotiopetussopimuksella eli he opiskelivat aamutreenien vuoksi väliin jääneet tunnit kotona.

– Se on suuri muutos. Kaupunki on ollut nyt vahvasti mukana ja yhteistyö on ollut avoimempaa. Rehtoreilla on ollut siinä iso rooli, SalPan valmennuspäällikkönä työskentelevä Virtanen kiittelee.

– Haluan tarkentaa sen verran, että kyseessä on urheiluseurojen tarjoama laadukas valmennus, jonka koulu pyrkii mahdollisuuksien mukaan huomioimaan lukujärjestyksissä. Perusopetusta se ei siis ole, vaan urheilijan harrastukseensa liittyvää harjoittelua, Moision koulun rehtori Jari Kuusisto kertoo.

Kuusiston mukaan aamutreenien sijoittaminen lukujärjestykseen ei aina ole yksinkertaista. Etenkin, kun lukujärjestys tehdään neljä kertaa lukuvuoden aikana ja liikkuvia osia riittää.

– Asioista keskustellaan tarpeen mukaan valmennuksen, kodin ja koulun kesken. Aina on ratkaisu löytynyt.

Haasteista huolimatta koulun ja seurojen, miksei myös kodin, tavoite aamutreenien suhteen on sama.

– Mahdollistaa nuoren ja tavoitteellisen urheilijan harjoituskuorman jakautuminen mielekkäästi ja kehittävästi useampaan harjoituskertaan viikon aikana, Kuusisto muotoilee.

Ja kun tavoite on yhteinen, sujuu itse treenaaminen suuremmalla todennäköisyydellä kaikkia miellyttävällä tavalla.

– Nuoret ovat havaintojeni mukaan varsin motivoituneita niin urheilussa kuin koulussakin, joten he haluavat myös hoitaa asiansa sovitusti. Seuravalmentajille nostan hattua, kun aamuisinkin tällaista toimintaa nuorille järjestävät, Kuusisto kiittää.

Virtanen muistuttaa, että aamutreenien yksi tavoite on myös antaa ajatusta ja pontta omatoimiselle harjoittelulle, jota tulisi jalkapallossakin olla määrällisesti enemmän kuin yhteistä joukkueharjoittelua.

– Suurin osa aamutreenien fysiikka- ja palloharjoitteista voi tehdä joko yksin tai kaksin. Joku nappaa näistä ajatuksen, joku ei.

Luulisi silti, että oppilaat olisivat oppitunneilla väsyneitä superaikaisen herätyksen ja tunnin tiukan treenin jälkeen.

– Kun nuoret saavat tähän aikaan päivästä kroppansa hereille, heidän olonsa voi olla energisempi kuin normaalissa iltaharjoituksessa, Jesse Jokiniemi kertoo.

– Liikkuva nuori on käsittääkseni energinen ja toiminnallinen koko päivän ja unenlaatu on hyvä. Valmentajat osaavat asiansa ja seuraavat yhdessä kodin kanssa kunkin kasvuikäisen arkea ja kehonkieltä, Kuusisto muistuttaa.

Eikä tiukasta aikataulusta johtuvat myöhästymisetkään ole suuri ongelma.

– Myöhästymisiä voi jonain aamuina tulla, koska siirtymiset vievät aikaa, eivätkä kaikki päivät ole samanlaisia. Ne merkitsemme ”virkamme puolesta” Wilmaan, mutta niitä ei sen suuremmin alleviivata tai käsitellä.

– Kokonaisuus ratkaisee tässäkin asiassa eli miten arki koulussa sujuu, Kuusisto muistuttaa.

Kello 9.03 Urheilupuiston pukukopista poistuvat viimeiset punaposkiset koululaiset päät höyryten ja täynnä energiaa. Jokainen heistä on täyttänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asettaman liikuntasuosituksen jo tässä vaiheessa päivää.

Seuraavan oppitunnin alkuun on 12 minuuttia.

Juttusarjassa vieraillaan eri lajien juniorien aamuharjoituksissa.