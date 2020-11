Jenni Saarinen kesti kolme epäonnistunutta hyppyä ja voitti naisten SM-valintakisan, Turkkila ja Versluis ennätyspistein jäätanssin voittoon

Espoon Areenan yleisöaulan kello kävi vielä sunnuntaina kesäaikaa, ja tunnelma oli rauhallinen taitoluistelukauden toisessa SM-valintakilpailussakin. Katsomossa istui vajaat sata uskollista kasvomaskeissaan hiljaisina.

Taitoluistelusyksyn kotimainen kohokohta on perinteisesti ollut Finlandia Trophy, mutta koronapandemia kaatoi sen, kuten ison joukon muitakin kisoja. Tammikuun EM-kisat ovat edelleen kisakalenterissa, mutta luistelijoiden piirissä elää suuri epävarmuus siitä, järjestetäänkö kisat lopulta.

SM-valintakilpailu on yksi valintakriteereistä EM-kisoihin, ja siksi Jenni Saarinen oli matkustanut paikalle Oberstdorfista, missä hän nykyisin harjoittelee vakituisesti. Saarinen voitti naisten yksinluistelun, mutta sunnuntain vapaaohjelma oli hänelle karvas pettymys. Saarisen kolme ensimmäistä hyppyä jäivät tussahduksiksi, mutta hän kokosi itsensä, selvitti ohjelman loppupuolen kunnialla ja keräsi yhteispisteet 151,52.

– En tiedä mikä oli. Hyvä fiilis oli, en osaa selittää, Saarinen nieleskeli.

Lyhytohjelman jälkeen Saarinen oli matkannut yöksi Tampereelle ja ajanut taas sunnuntaina Espooseen. Matkaväsymyksen lisäksi hän sanoi vähäisen harjoittelun näkyneen vapaaohjelmassa, jonka hän on uudistanut täksi kaudeksi.

– Tätä on tehty vasta vähän, vielä tarvitsee tehdä paljon.

Saarinen kilpailee vielä parin viikon päästä Dortmundissa ja palaa sitten Suomeen joulukuussa pidettäviin SM-kisoihin. Hän ei osannut sanoa, muuttuuko vapaaohjelma SM-kisoihin.

– Sitä en osaa vielä sanoa.

Virtanen pitää kiirettä

Jäätanssin voiton veivät ennätyspisteillään 189,54 Juulia Turkkila ja Matthias Versluis. Erityistä huomiota herättivät Versluisin nostot, joista takavuosien jäätanssin tähdet Susanna Rahkamo ja Petri Kokko kävivät häntä erikseen onnittelemassa.

– Nostin jo nuorena puntteja ja rakensin jo silloin sen voiman. Nyt olen oikeastaan pyrkinyt pois siitä, että käyttäisin liikaa voimaa, ja olen pyrkinyt tekemään nostot mahdollisimman taloudellisesti, Versluis kertoi.

Miesten kisan voitti Valtter Virtanen pistein 165,67. Virtanen oli haparoinut hypyissään lauantain lyhytohjelmassa, mutta paransi selkeästi vapaaohjelmassa, vaikka kolmoisaxel ei nytkään onnistunut ja vaikka ohjelmaan sattui yksi kaatuminen.

Virtanen on pitänyt kiirettä myös kilpajäiden ulkopuolella. Viime keväänä hän oli perustamassa uutta luisteluseuraa Peurunka Skating Academy Laukaa, jossa hänen vaimonsa Alina Mayer-Virtanen valmentaa.

– Ei ole aika käynyt pitkäksi, Virtanen sanoi.

Huolta pitkästymisestä ei ole jatkossakaan, sillä pariskunta odottaa tammikuussa esikoistaan. Virtanen matkustaa torstaina Saksaan, missä hän kilpailee parin viikon kuluttua Dortmundissa.

– Toivottavasti lapsi pysyy sen reissun sisällä, Virtanen toivoi.

Raiko Häyrinen

STT

Kuvat: