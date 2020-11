Jo yli 60 prosenttia salolaisista surffaa kuidulla – korona nosti lisänopeuden myynnin ennätyslukemiin

Verkkoliikenne vauhdittuu Salossa kovaa vauhtia, sillä nopeita valokuituyhteyksiä on käytössä jo yli 14 000 salolaisessa kotitaloudessa.

Se tarkoittaa, että yli 60 prosenttia salolaisista kotitalouksista surffaa netissä jo huippunopeaksi luokiteltavalla yhteydellä.

Kehitys on ollut kymmenessä vuodessa huimaa. Vanhoja kuparilankoja, joiden päässä ovat perinteisesti olleet lanka- ja perinteiset laajakaistaliittymät, on enää aniharvassa kotitaloudessa.

– Jos miettii vaikka vuotta 2010, jolloin Salon Seudun Puhelin ja Forssan Seudun Puhelin fuusioituivat, oli koko toiminta-alueella noin 45 000 kuparipalvelua käytössä. Niistä noin 25 000 oli Salon alueella. Nyt aktiivisia kuparilaajakaistoja on 174 ja lankapuhelinliittymiä 589, joten onhan se muutos ollut aika dramaattinen, Lounean operaattoriasiakkaiden ja tuotannon johtaja Jari Lahti hymähtää.

Kuituverkko on Salossa asennettu noin 23 500 osoitteeseen, joten verkon kattavuus on 90 prosentin luokkaa. Kotitalouksia Salossa on 26 101.

Se on valtakunnallisesti korkea luku, sillä FiComin tekemän tilaston mukaan vuoden 2019 lopussa valokuituliittymän saatavuus oli 38 prosentilla kotitalouksista. Luku kasvaa luonnollisesti kasvukeskuksien lähellä, mutta siitä huolimatta Salon 90 prosenttia on maan huippuluokkaa.

– Lähes kaikki Salon taajamat ja vanhat kuntakeskukset on sataprosenttisesti katettu kuituverkolla, Lahti vahvistaa.

– Ehkä kolme isoa operaattoria (Elisa, Telia ja DNA) eivät ole olleet tulospaineen alla aivan niin halukkaita satsaamaan kuituverkon rakentamiseen, koska tällaisissa hankkeissa takaisinmaksuaika pyörii kymmenen vuoden kieppeillä, hän jatkaa.

Somerolla Lounean kuituverkko kattaa noin 70 prosenttia kotitalouksista, kun taas Sastamalassa lukema on 75 prosentissa. Forssassa kuituverkko on saatavissa Salon tapaan noin 90 prosenttiin kotitalouksista.

Koko Varsinais-Suomen alueella vähintään 1000 megabitin sekuntivauhdin huippunopeaksi luokiteltava verkkoyhteys oli saatavissa Traficomin mukaan 61 prosenttiin kotitalouksista. Salossa vastaava lukema oli 73 prosenttia, mikä sijoittuu maakunnan kärkipäähän. Uudellamaalla lukema oli puolestaan 60 prosenttia.

Lounea on Salossa ainoa kuituverkon tarjoaja. Siten yritys on saanut pitkälti itse määritellä kehitystahdin markkinoiden mukaan. Koska kysyntää kuidulle on riittänyt, on vauhti ollut alueella rivakkaa.

Yksi vauhdittaja kehityksessä on ollut se, että Lounea päättää vanhan kupariverkon palvelut ensi vuoden heinäkuun lopussa, jonka jälkeen verkkoon on mentävä joko kuidun tai mobiiliverkon välityksellä.

Vaikka palvelut vanhasta kupariverkosta päättyvätkin, jatkuvat purkutyöt Lahden mukaan pitkälle vuoden 2022 puolelle.

– Salossa on vielä noin 10 000 pylvästä ja kymmeniä ”keskitinkoppeja” purkamatta.

Toinen vauhdittaja on puolestaan se, että yksinkertaisesti verkkoliikenteen määrä kasvaa vuosi vuodelta jyrkkenevällä käyrällä, eikä loppua kuorman kasvulle ainakaan vielä ole näköpiirissä.

– Verkkoliikenne kasvaa jatkuvasti, piikkikuorma on kahdessa vuodessa tuplaantunut. Asiakkaamme tuottavat parhaillaan lähes 7 000 teratavua liikennettä kuukaudessa, Lahti kertoo.

Yksi teratavu tarkoittaa tuhatta gigatavua, ja esimerkiksi yksi DVD-elokuva vaatii noin 4,5 gigatavua levytilaa. 7 000 teratavua vastaa taas sellaista tilamäärää, joka vaadittaisiin noin 1,5 miljoonan DVD-elokuvan tallentamiseen.

Myös korona-ajalla on ollut oma vaikutuksensa nopeiden nettiyhteyksien myyntiin. Kun työt ovat enenevissä määrin siirtyneet toimistoista kotikonttoreihin etätyösuositusten myötä, on myös tarve nopealle kotiverkkoyhteydelle kasvanut.

– Lisänopeuksia on myyty tänä vuonna ennätysmäärä ja liittymien kysyntä erityisesti omakotitaloihin on lisääntynyt koronan myötä, Lahti vahvistaa.

Suosituin Saloon myytävistä kuituyhteyksistä on nopeudeltaan 250 megabittiä sekunnissa.

Etätyön myötä verkon käyttö on myös tasaantunut.

– Etätyön myötä käyttö on tasaisempaa pitkin päivää, kun se ennen kasvoi koulun- ja työpäivän päätteeksi.

Mobiiliverkko haastaa kuidun

Mobiiliverkko on noussut viime vuosina yhä hanakammin haastamaan kiinteitä verkkoyhteyksiä. Uusin tulokas mobiilimaailmassa on 5G, jonka kattavuus Salossa on kuitenkin vielä melko rajallinen. DNA tarjoaa 5G-yhteyttä Tupurin alueella ja Telia vaihtelevasti Salon keskustassa. Elisan 5G-verkko kattaa Tupurin lisäksi ison osan Salon keskusta-alueesta ja osan Halikkoa.

5G on joka tapauksessa laajentuessaan aito haastaja kuituverkolle, ainakin osalle ihmisistä.

– Mobiiliverkon liikenne kasvaa huikeaa vauhtia ja ihmisten tarve nopealle mobiilidatalle on tätä kautta myös merkittävästi kasvanut. Tämä on ollut yksi syy, miksi olemme aloittaneet valtakunnallisen 5G verkon rakentamisen ja myös Salossa kyseinen verkko on jo rajatulle alueelle avattua, kertoo Elisan aluejohtaja Juha Laukkanen.

Laukkasen mukaan Elisan 5G-verkon kattavuus tulee laajenemaan ensi vuoden aikana Salossa.

– Tarkempia tietoja emme tästä kohtaa vielä julkaise, hän jatkaa.

5G-verkon nopeudet yltävät parhaimmillaan jopa 1000 megabittiin sekunnissa. Toisaalta verkon nopeus on vaihtelevaa, jolloin se ei välttämättä ainakaan nykytekniikalla ole vielä paras vaihtoehto esimerkiksi yrityskäyttöön. Kevyemmässä nettisurffailussa taas mobiiliverkko on jo monen käyttäjän valinta edullisuutensa ansiosta.

– Mobiiliverkko tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon kodin nettiliittymäksi ja esimerkiksi valokuidun korvaajaksi. Ihmisten nettiliittymän käyttötarve sanelee pitkälti sen, minkälainen liittymä kullekin asiakkaalle on soveltuvin, Laukkanen kertoo.

Valokuituverkossa verkon kapasiteetti pysyy vakiona, kun taas mobiiliverkossa nopeuteen vaikuttaa se, moniko käyttäjä samanaikaisesti hyödyntää tukiasemien kapasiteettia.

– Tulevaisuudessa myös mobiiliverkossa tulee olemaan valokuituverkon mukaisesti käyttäjäkohtainen kiinteä kapasiteetti, Laukkanen jatkaa.

Salon valokuitumarkkinoille Elisa ei ole tulossa. Yritys keskittyy Laukkasen mukaan vahvistamaan asemaansa niillä seuduilla, joissa sillä on perinteisesti ollut omaa kiinteää kuparipohjaista verkkoa. Siksi Salossa Elisa tukeutuu Lounean tarjoamiin verkkoihin.

– Käytämme valokuituverkkoa muun muassa mobiiliverkon liikenteen siirtämiseen. Ilman valokuituverkkoa asiakkaille ei voi tuottaa mobiiliverkon palveluita.

– Emme toimita kuluttaja-asiakkaille Salossa valokuituyhteyksiä, eikä tämä ole myöskään suunnitelmissamme tulevaisuudessa, Laukkanen päättää.