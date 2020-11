Joka viides viime viikolla Tukholmassa testattu kantoi koronavirusta

Koronaviruksen toinen aalto leviää vauhdilla Ruotsissa. Viime viikolla pääkaupunki Tukholmassa testattiin noin 42 000 ihmistä, joista joka viides eli noin 8 400 ihmistä oli viruksen kantaja. Asiasta kertoo Dagens Nyheter.

Toissa viikolla tartunnan saaneita Tukholman alueella testatuista oli 16,3 prosenttia ja sitä edellisellä viikolla 8,4 prosenttia.

Lehden mukaan myös sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on kasvanut hurjasti. Tukholman alueen ylilääkärin Johan Brattin mukaan sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on yli kaksinkertaistunut viime viikon aikana, mikä on enemmän kuin viranomaiset ovat odottaneet.

Venäjällä raportoitiin päivittäisten koronatartuntojen uusi ennätys

Venäjällä raportoitiin tänään liki 21 800 uutta koronavirustartuntaa. Kyse on suurimmasta päivittäisestä todettujen tartuntojen määrästä.

Vaikka tartuntojen määrä on jo viikkoja ollut kasvussa, Venäjän hallinto ei ole määrännyt voimaan samanlaisia laajoja rajoituksia kuin tapahtui aiemmin tänä vuonna.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov myönsi, että tartuntamäärien tasainen kasvu Venäjällä pysyy huolestuttavana. Hän kuitenkin totesi, että kaikki maat eivät ole ryhtyneet tiukkoihin rajoitustoimiin.

Tähän mennessä Venäjällä on raportoitu kaikkiaan liki 1,8 miljoonasta koronatartunnasta ja lähes 30 800:sta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta.

