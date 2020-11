Jonotusajoissa vaaliuurnille merkittävää vaihtelua – CNN: Pennsylvanialaisessa piirikunnassa tuntien jonoja

Yhdysvalloissa osa pennsylvanialaisen piirikunnan äänestäjistä on joutunut odottamaan tunteja päästäkseen vaaliuurnille presidentinvaalipäivänä, kertoo uutiskanava CNN.

Bucks Countyn piirikunnasta kerrotaan kanavalle, että osa äänestäjistä on joutunut odottamaan kolmesta neljään tuntia.

Jonoja aiheuttaa äänestysvilkkaus. Piirikunnan edustajan mukaan alle puolet rekisteröityneistä äänestäjistä jätti äänensä postitse. Pennsylvania on vaa’ankieliosavaltio, jossa äänien odotetaan jakautuvan tasaisesti republikaanien Donald Trumpin ja demokraattien Joe Bidenin välillä.

Jonotusajat vaihtelevat merkittävästi. CNN:n mukaan Georgian osavaltiossa odotusaika uurnille on ollut keskimäärin kaksi minuuttia.

STT

