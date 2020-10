Jopa 62 metriä sekunnissa puhaltava hirmumyrsky Goni iski Filippiineille – kyseessä voimakkain myrsky tänä vuonna

Vuoden tähän asti voimakkaimmaksi myrskyksi kuvailtu taifuuni Goni on iskenyt maihin Filippiineillä Aasiassa. Myrskytuulten keskinopeudeksi kerrotaan jopa 62 metriä sekunnissa. Puuskissa tuulet voivat olla vieläkin voimakkaampia.

Gonin kerrotaan osuneen Catanduanesin saarelle. Sen odotetaan jatkavan matkaansa Luzonille, joka on Filippiinien suurin saari. Maan ilmatieteen laitos ennusti alueelle seuraavan 12 tunnin ajaksi ”katastrofaalisia” olosuhteita myrskyn vuoksi.

Filippiineillä evakuoitiin lauantaina lähes miljoona ihmistä taifuunin tieltä. Alueella, johon myrskyn on ennakoitu osuvan, asuu miljoonia ihmisiä.

STT