Jussi Halla-aho nimitetty perussuomalaisten pormestariehdokkaaksi Helsingissä

Perussuomalaisten Helsingin-yhdistyksen hallitus on nimittänyt puolueen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon ehdokkaaksi Helsingin pormestariksi. Pormestari valitaan ensi kevään kuntavaalien jälkeen.

Yhdistyksen mukaan esitys nimityksestä annettiin piirihallitukselle 2. marraskuuta, ja päätös asiasta tehtiin yksimielisesti 7. marraskuuta. Nimitys julkaistiin kuitenkin vasta nyt.

Halla-aho perustelee ehdokkuuttaan maahanmuutolla, jonka seurauksena joka neljäs Helsingin asukas on vieraskielinen vuonna 2035. Hänen mukaansa Helsingistä muuttaa pois veronmaksajia ja tilalle tulee sosiaaliturva-asiakkaita.

– Helsinki on globaali sosiaalitoimisto, Halla-aho kärjistää Youtube-videolla.

Hän arvioi, että nopeimmin kasvavat ne ryhmät, jotka työllistyvät kaikkien heikoimmin.

Halla-aho arvioi, että heikkotasoinen maahanmuutto rapauttaa palveluja ja niiden rahoituspohjaa, nostaa asumisen hintaa ja kasvattaa halpatyövoimaa.

Helsingin nykyinen pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on ilmoittanut, ettei hae jatkokautta pormestarina.

Kaupunginvaltuusto valitsee pormestarin valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta toimikaudekseen. Pormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari on valittu.

https://www.youtube.com/watch?v=xEzkjA_OG9c

STT

