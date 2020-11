Jyväskylän moottoripyöräturmassa kuoli kaksi alaikäistä poikaa – moottoripyörä oli rekisteröimätön ja valoton

Jyväskylässä lauantai-iltana sattuneessa moottoripyöräonnettomuudessa kuoli kaksi alle 18-vuotiasta poikaa.

– Moottoripyörä, ja sen kyydissä olleet kaksi nuorta miestä, on tullut Vaajakosken suunnasta Jyväskylän suuntaan. Vaajakoskentien ja Järveläntien risteyksessä moottoripyörä on törmännyt Järveläntielle kääntymässä olleeseen henkilöautoon, tutkinnanjohtaja Timo Hänninen Sisä-Suomen poliisista kertoo STT:lle.

Moottoripyörän kyydissä olleet nuoret kuolivat onnettomuuspaikalla saamiinsa vammoihin. Henkilöautossa ollut mies selvisi ilman fyysisiä vammoja. Kaikki onnettomuuden osapuolet olivat paikkakuntalaisia.

Pojat ajoivat rekisteröimättömällä moottoripyörällä

Poliisi ja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta tutkivat tapahtunutta.

– Tienosuudella on neljänkymmenen kilometrin nopeusrajoitus ja se on valaistu, eikä tieolosuhteissa tapahtuman aikaan ollut mitään poikkeavaa, Hänninen sanoo.

Poikien käyttämä ajoneuvo oli hänen mukaansa tieliikenteeseen tarkoittamaton, rekisteröimätön ja valoton.

– Ajan ilmiö on, että mopomiitit ja muut ajetaan letkoissa. Helposti näihin sisältyy kilvoittelua ja näyttämistä. En osaa sanoa, oliko juuri tässä tilanteessa siitä kyse, Hänninen sanoo.

Hänninen kommentoi Keskisuomalaiselle tänään aamulla, että turmassa osallisena ollut moottoripyörä olisi ollut crossi-mallinen. Crossipyörä tai motocrosspyörä on suunniteltu erityisesti hyppyriajoon, eikä siinä ole esimerkiksi ajovaloja eikä lokasuojan jatkeita. Tieliikenteeseen kelpaamatonta motocrosspyörää ei tarvitse rekisteröidä.

