Kahdeksan kaivon porausoperaatio – lähes 50 000 litraa polttoöljyä kuluttanut iso kerrostalo siirtyy maalämpöön

Salon torin laidalla, Asunto Oy Horninkatu 7:ssä on käynnissä mittava lämmitysjärjestelmän vaihtoprojekti. 31 asuntoa ja katutason liiketilat kattava kerrostalo siirtyy maalämpöön ensi vuoden aikana. Rakennus on lämmennyt tähän asti öljyllä.

– Kulutus on ollut noin 48 000 litraa vuosittain. Lämmitysjärjestelmän vaihdosta tulee asukkaille valtaisat säästöt, LVI- ja Energiatekniikka Viander Oy:n toimitusjohtaja ja energia-asiantuntija Tero Viander kertoo.

Viander toimii kohteessa teknisissä asioissa välikätenä urakoitsijan ja tilaajan välillä. Viander on kilpailuttanut urakan ja valvoo sitä. Maalämpökentän poraa ja järjestelmän rakentaa St1 Lähienergia.

Maalämmön tuottamiseen tarvitaan maalämpökaivoja, ja niitä on porattu Horninkadulla lokakuun lopusta alkaen.

– Tontille porataan peräti kahdeksan maalämpökaivoa. Se on aika lailla se määrä, mitä tontille mahtuu. Yhden reiän poraaminen vie keskimäärin pari päivää. Porausvaiheesta eteenpäin pääsemme sitten ensi vuoden puolella, Viander selvittää.

Vianderin mukaan näin isoja kohteita ei kovin useasti tule vastaan.

– Meillä on maalämpöprojekteja vuosittain muutamia. Ne ovat kerros- ja rivitaloja Salossa ja lähikunnissa, Viander sanoo.

Taloyhtiölle haettiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta energia-avustusta ja se sai sitä reilut 120 000 euroa.

– Työn toteutuminen oli taloyhtiön päätöksellä ehdollinen avustuksesta. Hankkeen kustannukset ovat lähempänä 300 000 euroa. Kun taloyhtiölle myönnettiin avustus, pystyimme toteuttamaan työn. Projekti lähti nopeasti liikkeelle ja pääsimme aloittamaan työt, kun St1:ltä vapautui sopivasti porauskalustoa.

Viander aprikoi, että ilman ARA-tukea kiinteistöön olisi pitänyt harkita lämmitysjärjestelmäksi kaukolämpöä investointikustannuksiltaan edullisempana vaihtoehtona.

– Talo on lähellä Uskelanjokea, ja maassa on savea kymmeniä metrejä. Saveen poraaminen edellyttää kaivon putkitusta ja on siksi hidasta ja kallista.

Tontilla on porattu tähän mennessä ensimmäiset neljä kaivoa ja pehmeän maan porausta putkituksella on tarvittu ennen peruskalliota noin 60 metriä.

Viander arvioi kaiken olevan valmista ensi kevääseen mennessä.

– Talon pitää olla ilman lämmitystä muutaman päivän ajan, kun lämmitysjärjestelmää vaihdetaan. Silloin ei voi olla kovin paljon pakkasta, vaikka isoissa taloissa ei sisälämpötila pääse laskemaan parissa päivässä ratkaisevasti, varsinkin jos ollaan edes hieman plussan puolella, Viander sanoo.

Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen on loppuun asti iso urakka.

– Kaksi isoa öljykattilaa ja iso lämmönvaraaja korvataan kolmella maalämpöpumpulla ja varaajilla. Myös öljysäiliön purkaminen on iso työ. Talo tulee toimimaan joitain viikkoja sähkölämmityksellä ennen kuin maalämpöpumput saadaan käyttöön.