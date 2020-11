Kaksi Perussuomalaiset nuoret -järjestön vastuuhenkilönä toiminutta tuomittiin sakkoihin – oikeuden mukaan tviitti oli kiihottamista kansanryhmää vastaan

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut kaksi Perussuomalaiset nuoret -järjestön vastuuhenkilönä toiminutta sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Tekoaikaan Perussuomalaiset nuoret -järjestön puheenjohtajana toiminut Toni Jalonen tuomittiin 50 päiväsakkoon, mistä kertyy hänen tuloillaan maksettavaa 300 euroa. Järjestön Lapin piirin puheenjohtajana tekoaikaan toiminut Johannes Sipola tuomittiin 40 päiväsakkoon, mistä kertyy hänen tuloillaan 240 euroa maksettavaa.

Syyte liittyi perussuomalaisten nuorten Twitter-tilillä julkaistuun kuvaan ja tekstiin. Twitter-tilillä julkaistussa kuvassa oli tummaihoinen perhe. Kuva oli peräisin Euroopan parlamentin mainoksesta, jossa kehotettiin äänestämään eurovaaleissa. PS-nuorten tviitissä siihen oli lisätty saateteksti: ”Äänestä perussuomalaisia, jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä.”

Oikeuden mukaan julkaisua ei voida pitää kriittisenä keskusteluna maahanmuutto- tai ulkomaalaispolitiikasta, sillä se viittaa pelkästään henkilöiden ihonväriin.

– Saatteessa oleva kehotus äänestää, jotta ”Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä” viittaa suoraan siihen, että Jalosen mukaan pitäisi estää yleisesti tummaihoisten ihmisten tuloa Suomeen. Julkaisu on omiaan aiheuttamaan suvaitsemattomuutta ja tällainen kirjoitus on omiaan herättämään halveksuntaa ja eräissä jopa vihaa pelkästään henkilöiden ihonvärin perusteella ja sitä voidaan pitää solvaavana, tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan tuomitulla on ollut poliitikkona myös vastuu siitä, että hän ei toimillaan levitä suvaitsemattomuutta ja lisää vihaa tiettyä kansanryhmää kohtaan pelkästään ihonvärin perusteella.

– Julkaisua voidaan pitää vihapuheen kaltaisena lausumana, joka ei nauti sananvapauden suojaa, oikeus toteaa.

”Kommenttia ei voida pitää hyväksyttävänä kritiikkinä”

Kun joku oli kysynyt edellä mainitun tviitin kommenteissa, mitä Perussuomalaiset nuoret vastustaa, oli Sipola kommentoinut ”tummaihoisia, sillä he eivät ole eurooppalaisia”.

Sipolan kommentin vastustus kohdistuu yleisesti tummaihoisiin ihmisiin ja nimenomaan heidän alkuperäänsä, oikeus katsoo.

– Kommenttia ei voida pitää hyväksyttävänä kritiikkinä maahanmuutto- tai ulkomaalaispolitiikkaa kohtaan. Kommentissa yleistetään vastustus koskemaan kaikkia tummaihoisia henkilöitä kohtaan pelkästään heidän ihonvärinsä perusteella, tuomiossa sanotaan.

Oikeus arvioi kommenttia siinä asiayhteydessä, jossa se oli esitetty.

– Sipolan kommentti on tässä asiayhteydessä esitettynä selvästi solvaava, eikä kommentin julkaisemista voida perustella sananvapaudella.

PS-nuorten Twitter-tilillä julkaistu tviitti johti siihen, että opetus- ja kulttuuriministeriö päätti periä yhdistykselle myöntämiään avustuksia takaisin. Järjestö on valittanut takaisinperinnästä hallinto-oikeuteen. Kesäkuussa Perussuomalaiset nuoret ry asetettiin konkurssiin.

Syyte hylättiin Facebook-päivityksen osalta

Oikeus hylkäsi kolmannen syytetyn syytteen, joka liittyi syytetyn Facebook-päivitykseen. Päivityksessä oli kuva kahdesta mustaan burkaan pukeutuneesta henkilöstä. Kuvassa oli teksti: ”Haluatko maamme näyttävän tältä? Älä jää nukkumaan. Äänestä.”

Syytettynä olleen mukaan hän oli halunnut edistää perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikkaa ja niin sanotun burkakiellon ajamista Suomessa.

Oikeuden mukaan ei voida poissulkea mahdollisuutta, että Facebook-päivityksellä on tarkoitettu vedota nimenomaan burkakiellon ajamisen puolesta naisten ja lasten aseman ja tasa-arvon parantamiseksi.

– Tällaisena kannanottona julkaisua ei voida pitää kiellettynä vihapuheena.

Some-päivitykset julkaistiin kevään 2019 eurovaalien alla. Kaikki kolme kiistivät syyllistyneensä rikokseen.

Nuorisojärjestö ja perussuomalainen puolue katkaisivat myöhemmin siteensä, ja puolueella on nyt uusi nuorisojärjestö.

STT kertoo tuomittujen nimet, koska kyse on heidän toiminnastaan poliittisessa nuorisojärjestössä ja sosiaalisessa mediassa.

