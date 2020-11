Kahden entisen kokoomuskansanedustajan korruptiosyytteiden käsittely alkaa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään pääkäsittely, jossa syytettynä korruptiosta on kaksi kokoomuksen entistä kansanedustajaa.

Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja kansanedustajana toimineen Tapani Mäkisen syyte koskee 20 000:ta euroa, jonka hän syytteiden mukaan sai tammikuussa 2015 kahdelta yrittäjältä.

Rahasumma siirtyi syyttäjien mukaan Mäkiselle tammikuussa 2015, jonkin verran ennen kuin Vantaan kaupunginhallituksessa käsiteltiin kahden tontin etuostoasiaa. Syyttäjien mukaan Mäkinen pyrki puheenjohtajana toimimaan yrittäjien omistamien yritysten eduksi eli siihen suuntaan, että kaupunki ei käyttäisi etuosto-oikeuttaan.

Kyse oli kahdesta kiinteistöstä, jotka Juhani Sjöblomin omistama Vekkox-yhtiö oli ostanut maanläjitystä varten. Myös Vantaan kaupungilla oli tarvetta läjitykseen soveltuville maa-alueille. Kiinteistöjen rahallinen arvo oli yhteensä noin 785 000 euroa.

Mäkistä syytetään törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syytteessä törkeästä lahjuksen antamisesta on entinen kokoomuksen kansanedustajaSjöblom ja toinen yrittäjä. Syytetyt kiistävät syytteet.

Puolustus: Rahasumma oli laina

Mäkisen asianajaja Petteri Sotamaa sanoi helmikuussa järjestetyssä valmisteluoikeudenkäynnissä, että 20 000 euron käteissumma oli laina, joka ei millään tavoin liittynyt Vantaan kaupungin asioihin.

– En kommentoi muuta kuin että kyse on vanhojen tuttavien välisestä lainasta, joka on jo maksettu takaisin. Se on velkakirjaehtojen mukaisesti takaisin maksettu, Sotamaa sanoi.

Yksi puolustuksen teemoista nyt alkavassa oikeudenkäynnissä on se, että lahjonnasta syytetyt yrittäjät ovat antaneet henkilökohtaisia lainoja muillekin kuin Mäkiselle.

Kymmenkunta vuotta kansanedustajina

Mäkinen nimitettiin kesällä 2017 silloisen oikeusministerin Antti Häkkäsen erityisavustajaksi. Hän jätti tehtävänsä huhtikuussa 2018, kun poliisi oli aloittanut esitutkinnan lahjontaepäilyistä. Hän luopui myös luottamustoimistaan, joita hänellä oli Vantaan kaupungissa. Mäkinen oli vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen valittu muun muassa Vantaan kaupunginvaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Mäkinen oli Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja vuosina 2005-2006 ja 2009-2017 ja istui eduskunnassa vuosina 2003-2004 ja 2007-2015. Sjöblom puolestaan on ollut Tuusulan kunnanhallituksen puheenjohtaja vuosina 2009-2010 ja kansanedustajana vuosina 1997-2007.

STT