Kaksi Someron Voima Futsalin kotiottelua siirtyy koronatartunnan vuoksi

Someron Voima Futsalin miesten liigan kaksi kotiottelua siirretään myöhempään ajankohtaan.

– Joukkueen jäsenellä todettiin koronatartunta perjantai-iltana, kertoo SoVon Futsal-liigan jaoston jäsen Riitta Lehtinen.

SoVon piti kohdata tänään lauantaina Someron monitoimitalolla Akaa Futsal. Myös ensi viikon torstaille suunniteltu ottelu Pirkkalan Jalkapalloklubia vastaan siirtyy. Koko joukkue on asetettu kymmenen päivän karanteeniin. Seuraava ottelu on ohjelman mukaan 13. joulukuuta.

Jo aiemmin somerolaisjoukkueelta siirrettiin yksi ottelu, kun vastustajajoukkueen Kampuksen Dynamon pelaajalla todettiin koronavirustartunta.

Miesten liigassa siirrettiin jo aiemmin kolme muutakin tämän viikonlopun ottelua. Liigaa on saatu pelattua joukkueesta riippuen viidestä kahdeksaan ottelua. SoVolla pelejä on takana seitsemän, kun runkosarjassa on tarkoitus pelata 26 kierrosta.

– Kyllä aika kauhealta näyttää kauden läpiviemisen suhteen, Lehtinen harmittelee.

Liiga on tauolla siinä vaiheessa, kun miesten ratkaiseva MM-jatkokarsintaottelu Suomen ja Serbian välillä pyritään pelaamaan 9. joulukuuta Vantaalla. Alun perin piti pelata jo 10. marraskuuta, mutta siirto tapahtui viranomaisten asetettua molemmat joukkueet karanteeniin koronatapauksen takia.

Otsikkoa ja juttua muokattu 21.11. kello 15.57: päivitetty SoVon joukkueen jäsenen koronavirustartunta.