Kanerva ehdotti Ylen tentissä kotitalousvähennystä lasten liikuntakustannuksista

Olympiakomitean puheenjohtajuutta tavoitteleva kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) ehdottaa, että perheet voisivat saada kotitalousvähennystä lasten liikuntakustannuksista. Kanerva kertoi ehdotuksensa keskiviikkona Ylen tentissä, johon osallistuivat kaikki neljä puheenjohtajaehdokasta.

Olympiakomitea valitsee puheenjohtajan 21. marraskuuta. Kanervan lisäksi ehdolla ovat kansanedustaja Sari Multala (kok.), johtava konsultti Susanna Rahkamo ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.).

Olympiakomitea nähdään usein pelkkänä huippu-urheiluorganisaationa, mutta taustalla kytee isompi peikko kuin Suomen mitalisaldojen kutistuminen arvokisoissa. Puheenjohtajaehdokkaat olivat Ylen tentissä yhtä mieltä siitä, että liikkumattomuus on yhteiskunnalle kansanterveydellisesti merkittävä ongelma. Miten Olympiakomitea sitä ratkaisisi, onkin visaisempi kysymys.

– Lapset oppivat liikunnallisen elämäntavan perheessään. Olen ehdottanut, että äitiyspakkaukseen laitetaan pallo, Multala sanoi ja korosti myös neuvoloiden roolia liikuntaan kannustamisessa.

”Ihmiset pitää saada tekemään sitä, mihin heillä on intohimo”

Vapaavuoren mielestä Olympiakomitea voi olla arvojohtaja, mutta se voi myös kannustaa lajiliittoja ja sitä kautta urheiluseuroja saamaan ihmiset liikkeelle. Vapaavuoren mielestä seuratoiminta tarjoaa jo hyviä esimerkkejä uudenlaisesta toiminnasta, mutta myös kuntien rooli liikunnan edistämisessä on ratkaiseva.

Rahkamo näkee liikunnan toimijat laaja-alaisesti.

– Liikkuminen tapahtuu ruohonjuuritasolla. Ihmiset pitää saada tekemään sitä, mihin heillä on intohimo. Olympiakomitea voi edistää erilaisia liikuntamahdollisuuksia, Rahkamo sanoi.

Ylen tenttiä kommentoinut Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (Likes) erikoistutkija Kati Lehtonen muistutti, että harrastamisen rahat tulevat pääosin perheiden lompakoista.

– Seuratoiminta on Olympiakomitean strategian kulmakivi seuraavalla nelivuotiskaudella, Lehtonen sanoi.

Valtio antaa jo seuratukea, mikä on lisännyt palkkatyön määrää ja ammattimaisuutta seuroissa. Silti ihmisten liikkeelle saaminen perustuu Suomessa pääosin seuroissa tehtävään vapaaehtoistyöhön.

Kaija Yliniemi

STT

