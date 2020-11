Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion Porvoon ja Pirkanmaan poliisiampumisista. Kyseessä on käräjäoikeuden lopullinen tuomio tai vaihtoehtoisesti välituomio, jos useista murhan yrityksistä syytetyt ruotsalaisveljekset päätetään määrätä mielentilatutkimukseen.

Syytteissä on kyse viime vuoden elokuun tapahtumista. 26- ja 31-vuotiaiden miesten syytetään ampuneen kohti poliiseja Porvoossa Uudellamaalla ja takaa-ajon aikana Pirkanmaalla.

Syyttäjä vaatii veljeksille 13 vuoden vankeusrangaistusta, joka määrättäisiin yhdistelmärangaistuksena. Veljekset kiistävät syytteet murhan yrityksistä, mutta myöntävät muita syytekohtia.

Kahta poliisia osui

Veljekset houkuttelivat poliisipartion Porvoon Koneistajantielle aamuyöllä 25. elokuuta soittamalla hätäkeskukseen tekaistun syyn varjolla. Kun partio saapui, veljekset ottivat syytteiden mukaan kiinni toisesta poliisista ja osoittivat tätä aseella päähän.

Toinen poliiseista haki suojaa läheisistä puskista ja komensi veljeksiä useaan kertaan luopumaan aseistaan. Syytetyt eivät syyttäjän mukaan totelleet, vaan uhkasivat tappaa poliisin. Samassa tilanteessa toinen veljeksistä syyttäjän mukaan myös ampui kolme kertaa toista poliisia kohti. Yksi laukauksista osui poliisia käteen.

Tämän jälkeen syytetyt alkoivat etsiä tukiaseita poliisiautosta, jolloin toinenkin poliisimies onnistui pakenemaan. Molemmat syytetyt ampuivat poliisia kohti ja osuivat häntä selkään ja kylkeen. Laukaukset pysähtyivät luotiliiviin.

Ei motiivia

Koneistajantieltä veljekset lähtivät Tampereelle, mistä poliisi paikansi heidät sunnuntai-iltana. Heitä yritettiin pysäyttää Tampereen Rantatunnelin läheisyydessä iltakahdeksan jälkeen. Tunnelissa he ampuivat syyttäjän mukaan poliisia kohti viisi laukausta, joista kolme osui partioauton keulaan.

Seuraavan kerran veljekset tavattiin Hämeenkyrössä. Poliisi levitti tielle piikkimaton, mutta syytetyt onnistuivat kiertämään sen. Hämeenkyrössä syytetyt ampuivat syyttäjän mukaan taas poliiseja kohti.

Veljekset saatiin kiinni vasta Ikaalisissa. He ajoivat poliisin piikkimattoon osuen samalla partioautoon. He jatkoivat vielä matkaa, mutta pysähtyivät muutaman sadan metrin jälkeen ja tulivat ulos autosta.

Keskusrikospoliisi (KRP) on aiemmin kertonut, ettei teoille löytynyt esitutkinnassa selkeää motiivia. Syyttäjän haastehakemus viittaa siihen, että taustalla oli pyrkimys saada aseita. Syytteiden mukaan veljekset veivät Porvoossa toisen poliisin virka-aseen.

13 murhan yrityksen lisäksi miehiä syytetään muun muassa törkeästä ryöstöstä, panttivangin ottamisesta ja useista vaaran aiheuttamisista.

STT

Kuvat: