Kari Rissan valokuvanäyttely ottaa kantaa luonnon puolesta – suurin osa kuvista on otettu Puska-nimisen kotitilan lähiympäristössä Kiikalassa

Ympäristötoimittaja Kari Rissan valokuvanäyttely ”Puskalaukauksia – valokuvia lähiluonnosta” ottaa kantaa luonnon puolesta. Rissan näyttelyssä, Kulttuuritalo Villissä, onkin mukana perinteisten luontokuvien lisäksi myös ympäristöteemaisia kuvia, kuten kuvia vanhoista aarnimetsistä ja runnotuista avohakkuista.

Rissaa on viime vuosina kiinnostanut erityisesti lähiluonnon valokuvaaminen.

– Lähiluontokuvat näyttävät, millainen luonto on kauneimmillaan ja toisaalta kauheimmillaan. Luontokuvat voivat ottaa myös kantaa ja avata silmiä sille, mitä ympäristössä tapahtuu, Rissa luonnehtii.

Rissan tavoitteena on ikuistaa entistä enemmän tapahtumia ja muutoksia luonnossa. Hän haluaa kuvata, miten ympäristö muuttuu, miten luonnon monimuotoisuus on uhattuna ja miten ilmastonmuutos vaikuttaa.

– Haluan kuvillani herättää katsojien kiinnostusta luontoa ja ympäristö kohtaan. Haluan myös antaa syyn suojella ja pitää hyvää huolta luonnosta.

Luonto ja ympäristö ovat kiinnostaneet Rissaa jo pitkään. Ensimmäisen ympäristöaiheisen juttunsa hän teki Partio-lehteen jo vuonna 1970.

– Valokuvauksessa minulla on pohjana lintuharrastus. Aloin kuvaamaan näkemiäni lintuja. Minun lintubongaukseni on sitä, että bongaan kameralla, Rissa selvittää.

Pro Rantakivet ry:n järjestämässä näyttelyssä on esillä miltei 80 Rissan valokuvaa. Suurimman osan niistä Rissa on ottanut parin viime vuoden aikana Kiikalassa sijaitsevan Puska-nimisen tilansa lähiympäristöstä. Mukana on kuvia useista linnuista, mutta myös muun muassa hirvistä, ketuista ja mäyristä.

– Kuvat ovat pääsääntöisesti kilometrin säteellä kotipihalta. Oma suosikkini on tänä vuonna Kiikalassa kuvattu töyhtötiainen. Myös palokärki on yksi merkittävistä kuvista. Sitä jahtasin kymmenen vuotta, ja nyt se oikein poseeraa kuvassa minulle, Rissa sanoo.

Osa kuvista, noin kolmisenkymmentä on kuvattu hyvin paljon kauempaa kuin Kiikalasta: Pohjoismaista sekä muulta maailmasta, muun muassa Galapagossaarilta. Siellä Rissa kuvasi fregattilintuja ja jättikilpikonnaa.

Villissä nyt järjestettävän näyttelyn kuvat olivat ensi kertaa esillä Rissan omassa navettagalleriassa Kiikalassa elokuussa. Rissa itse on paikalla näyttelyssä aina lauantaisin.

Kari Rissan valokuvanäyttely Puskalaukauksia – valokuvia lähiluonnosta. Näyttely avoinna Kulttuuritalo Villissä 7.11.–29.11. lauantai–sunnuntaina kello 11–15 ja tiistai–perjantai klo 14–18. Vapaa pääsy.