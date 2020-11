Käsiemme ulottuvilla voi olla maailman ensimmäinen koronavirusrokote, arvioi THL:n ylilääkäri Pfizerin ja Biontechin rokoteuutista

Käsiemme ulottuvilla voi olla maailman ensimmäinen koronavirusrokote, mikäli lääkeviranomaiset myöntävät myyntiluvan Pfizerin ja Biontechin kehittelemälle rokotteelle tämän vuoden puolella, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek.

Yhtiöt kertoivat tänään tiedotteessa, että koronarokote on estänyt 90-prosenttisen tehokkaasti koronaviruksen aiheuttaman taudin testauksissa.

– Tämä on suuri päivä tieteelle ja ihmiskunnalle, Pfizerin toimitusjohtaja Albert Bourla iloitsee tiedotteessa.

Toimitusjohtaja arvioi yhtiöiden olevan merkittävästi lähempänä sitä, että ne voivat tarjota maailmalle läpimurron terveyskriisin päättämiseksi.

– Olemme saavuttamassa tämän kriittisen virstanpylvään rokotekehitysohjelmassamme aikana, jolloin maailma tarvitsee sitä kaikkein eniten, Bourla lisäsi.

Myös Nohynekin mukaan uutinen on erinomainen, sillä tähän mennessä ei ole ollut saatavilla suojatehotietoja vielä yhdestäkään testauksessa olevasta koronavirusrokotteesta.

Rokotekokeiluun on ollut tiedotteen mukaan rekrytoituna yli 43 000 ihmistä. Heistä lähes 39 000 oli saanut eiliseen mennessä toisen rokoteannoksen. Osalle heistä on annettu testattavaa rokotetta ja osalle lumelääkettä. Näiden noin 39 000 ihmisen keskuudesta on nyt löydetty 94 tautitapausta. Näistä yksi kymmenestä on ollut rokotetta saaneilla ihmisillä.

Toimitussuunnitelmat lääkeviranomaisten käsissä

Pfizer ja Biontech uskovat kykenevänsä toimittamaan tänä vuonna maailmanlaajuisesti jopa 50 miljoonaa rokoteannosta. Ensi vuonna yhtiöt puolestaan uskovat pystyvänsä toimittamaan jopa 1,3 miljardia annosta.

Nohynekin mukaan yritykset ovat aloittaneet rokotteiden valmistuksen jo ennen myyntiluvan saamista. Tälle vuodelle ennustettujen 50 miljoonan annoksen osalta onnistuminen riippuukin pitkälti siitä, millaisella aikataululla yhtiöt saavat myyntiluvat.

– Se riippuu nyt sitten lääkeviranomaisista. Pfizer samaten kuin AstraZeneca ovat sanoneet, että sinä päivänä, kun he saavat myyntiluvan, he pystyvät aloittamaan rokotteiden jakamisen, ylilääkäri kertoo STT:lle.

Nohynek tähdentää, että Pfizer ja Biontech ovat omassa tiedotteessaan sanoneet, että yhtiöt pystyisivät jättämään koko datatiedoston lääkeviranomaisen arvioitavaksi marraskuun kolmannella viikolla.

Rokotekehityksessä ovat Pfizerin ja Biontechin lisäksi pitkällä muun muassa lääkeyhtiöt AstraZeneca, Moderna ja Johnson & Johnson.

Suomi saisi rokotetta suhteessa väestömäärään

Pfizerin ja Biontechin mainitsemaa 50:tä miljoonaa annosta ovat jakamassa ainakin Yhdysvallat, Britannia ja EU.

Nohynekin mukaan Euroopan sisällä asiasta on sovittu niin, että EU tekee rokote-erästä esisopimukset ja tämän jälkeen EU-maat kertovat, kuinka ison siivun esisopimuksessa sovituista annoksista he haluavat.

– Maat saavat rokotetta sitten suhteessa omaan väestömäärään. Suomessa asuu 1,23 prosenttia Euroopan väestöstä, ja tulemme saamaan annoksia siinä suhteessa, jos me niitä haluamme tänne hankkia, Nohynek lisää.

EU-komissio aikoo pikapuoliin tehdä Pfizerin ja Biontechin kanssa sopimuksen jopa 300 miljoonasta koronarokoteannoksesta, kertoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Von der Leyen arvioi Twitterissä rokotetestauksen tuoreita tuloksia merkittäväksi uutiseksi ja suitsutti ”eurooppalaisen tieteen toimivan”.

Biden onnittelee rokoteläpimurron takana olleita

Yhdysvaltain seuraava presidentti Joe Biden arvioi uutistoimisto AFP:n mukaan yhtiöiden ilmoituksen olevan aihe toivoon, mutta varoitti, että edessä on vielä pitkä taistelu.

– Onnittelen suurenmoisia naisia ja miehiä, jotka auttoivat saamaan aikaan tämän läpimurron ja antamaan meille niin paljon syytä toivoon, Biden sanoi tiedotteessa ja kertoi saaneensa tietää ilmoituksesta etukäteen jo sunnuntai-iltana.

– Samaan aikaan on kuitenkin tärkeä ymmärtää, että covid-19:n vastaisen taistelun loppu on vielä kuukausien päässä, hän lisäsi ja painotti kasvomaskien käytön tärkeyttä.

Hän avasi tänään myös tulevaa koronapolitiikkaansa Delawaressa pitämässään puheessa. Samalla tuleva presidentti painotti uutiskanava CNN:n mukaan, että toimivan rokotteen saamiseen johtavan prosessin tulee perustua tieteeseen ja olla täysin läpinäkyvää. Lisäksi hän muistutti, ettei rokotetta saada laajaan levitykseen vielä moniin kuukausiin, vaikka se saisi myyntiluvan.

Euroopassa pörssikurssit ja öljynhinta ovat ampaisseet nousuun Pfizerin ja Biontechin ilmoituksen jälkeen. Markkinat ovat olleet tänään muutoinkin nousuvireessä, kun viikonloppuna selvisi, että Bidenista on tulossa Yhdysvaltain 46. presidentti.

Myös Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump on kommentoinut rokoteuutisia Twitterissä.

– Pörssimarkkinat koholla suuresti, rokote tulossa pian. Raportoivat 90-prosenttisen tehokkaaksi. Niin erinomaisia uutisia, Trump suitsutti tikkukirjaimin ja uudelleentviittasi tilillään uutistoimisto Reutersin tviitin aiheesta.

Tieteellinen yhteisö hyvillään, mutta epäilijöitäkin on

Tieteellinen yhteisö on ottanut uutiset vastaan hyvillään, ja muun muassa Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on hehkuttanut tulosten olevan ”erikoislaatuisia”.

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kuvaili puolestaan rokoteuutisia lupaaviksi. Tätä ennen hän oli varoittanut maailmaa, ettei se vaipuisi pandemiauupumukseen.

– Me saatamme olla väsyneitä covid-19:ään, mutta se ei ole väsynyt meihin, hän sanoi.

Epäilijöitäkin kuitenkin on, ja jotkut ovat muun muassa huomauttaneet, ettei testaukseen osallistuneiden ikää ole kerrottu.

Edinburghin yliopiston edustaja Eleanor Riley, että rokotteen täytyy olla tehokas vanhusten keskuudessa, jotta se voisi vähentää vakavia sairauksia ja kuolemaa sekä auttaa ihmisiä palaamaan normaaliin arkeensa.

Koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt maailmanlaajuisesti 50 miljoonan tapauksen rajapyykin. Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia puolestaan on kirjattu maailmanlaajuisesti yli 1,2 miljoonaa, selviää baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta.

