Kun puhutaan naisten futsalista, puhutaan erittäin, erittäin nuoresta urheilulajista. Naisten historian ensimmäiset EM-kilpailut pidettiin viime vuonna, kansainvälisen jalkapalloliiton (FIFA) MM-kisoja ei ole järjestetty koskaan. Miesten MM-kilpailut nähtiin ensimmäistä kertaa vuonna 1989, EM-lopputurnauskin 1996.

Suomi oli yksi EM-karsintoihin osallistuneista 23 Euroopan maasta. Suomi eteni jatkokarsintaan eikä ollut kovinkaan kaukana neljän maan lopputurnauksesta. Ei, vaikka naisten maajoukkue perustettiin virallisesti vasta vuonna 2017.

Kun kansainvälistä toimintaa vasta hiljalleen viritellään, on olennaisempaa pohtia futsalin merkitystä kansan liikuttajana. Siinä ominaisuudessa lajilla on paljonkin potentiaalia, ja myös naisten osalta luvut kasvavat hyvää vauhtia.

Palloliiton lisenssipelaajista 25 633 oli viime vuonna merkinnyt itselleen futsalroolin. Futsalin pelaajista 7 194 eli 28 prosenttia oli naispuolisia. Pelaajamäärä on erittäinkin samaa luokkaa kuin lentopallossa ja koripallossa. Futsalissa trendi on nouseva, lentopallossa selvästi laskeva.

Futsalin pelaajamäärän kasvu näkyy loogisesti naisten joukkuemäärän nousussa. Liiga pelataan osin koronavirustilanteen takia ensimmäistä kertaa 12 joukkueen kokoisena, kun aiempina vuosina on menty kymmenellä. Naisten pääsarja pelattiin ensimmäistä kertaa vasta kaudella 2011–2012.

Merkittävämpää on se, että Ykkönen pelattiin viime kaudella ensimmäistä kertaa 16 joukkueella. Vielä olennaisempaa on, että pelaajia riittää myös useampaan alempaan sarjatasoon. Esimerkiksi Länsi-Suomen piirissä pelataan maan viidenneksi korkeinta sarjaporrasta Nelosta, jossa on vieläpä kaksi lohkoa ja niissä yhteensä 19 joukkuetta.

Naisten liigan yleisömäärät ovat luonnollisestikin erittäin matalia – etenkin ”koronakaudella”. Palloliiton tulospalvelusta löytyvät yleisömäärätiedot noin kahdestakymmenestä tämän kauden ottelusta. FC Halikko teki lauantain 125 katsojansa avulla kauden yleisöennätyksen. Kaikkien ottelujen keskiarvo on hieman yli 70.

Yleisömäärissä on siis vielä paljon kasvunvaraa, sillä naisten Korisliigassa ja lentopallon Mestaruusliigassa puhutaan moninkertaisista luvuista.

Tämä on kuitenkin selvä asia vielä jonkin aikaa. Siis niin kauan, kun kirjoittaessa mietitään oikeaa sanamuotoa: futsallukuja vai futsal-lukuja. Koko lajin kannalta asiaa ei haittaa lainkaan se, että miesten maajoukkue kolkuttelee edelleen MM-kisojen portteja – sikäli kun toinen jatkokarsintaottelu saadaan jossain vaiheessa pelattua.

Futsal on sillä samalla kehityskaarella, jossa salibandy on edennyt. Myös naiset menevät hyvää vauhtia eteenpäin.