Kemiönsaari suosittelee kaiken harrastustoiminnan keskeyttämistä – koronatilanne heikentynyt nopeasti

Koronavirustilanne on heikentynyt Kemiönsaaressa nopeasti.

Nyt kunnan valmiusjohtoryhmä suosittelee yleisesti poisjääntiä vapaa-ajan- ja harrastustoiminnasta sekä turhan liikkumisen ja sosiaalisten kontaktien välttämistä. Asiasta tiedotetaan kunnan verkkosivuilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi keskiviikkona, että Kemiönsaaressa on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa. 6 600 asukkaan kunnassa on nyt todettu THL:n mukaan kaikkiaan 20 tartuntaa. Kaikki tartunnat on todettu marraskuun aikana.

Kemiönsaaren kunta kertoo verkkosivuillaan, että uudet kolme tartuntaa on täysi-ikäisillä henkilöillä.

