Kenkäsuunnittelija Minna Parikka lopettaa yritystoimintansa vielä tänä vuonna

Kenkäsuunnittelija Minna Parikka lopettaa yritystoimintansa joulukuussa.

Parikka on tiedotteensa mukaan päättänyt lopettaa yritystoimintansa juhlavuonna. Tänä vuonna 40-vuotias Parikka on suunnitellut Minna Parikka -tuotemerkin kenkiä 15 vuoden ajan.

– Olen saavuttanut urallani kaiken mitä halusin: omannäköiseni brändin, kansainvälisen menestyksen, uskolliset fanit sekä vapauden matkustaa ja nähdä maailmaa, Parikka sanoo tiedotteessa.

Parikan mukaan syyt yritystoiminnan lopettamiseen ovatkin henkilökohtaiset, eikä päätös liity yritystoiminnan kannattavuuteen tai koronaviruksen vaikutuksiin. Parikan mukaan yritystoiminta on koronaviruksen aikanakin ollut kasvussa.

Verkkokauppa myy Parikan kenkiä viimeisen kerran joulukuun 20. päivä. Kivijalkamyymälä sulki ovensa Helsingin keskustassa jo heinäkuussa.

Parikka on suunnitellut muun muassa useita erilaisia jalkinemalleja, joiden muodot jäljittelevät pupunkorvia.

– Rohkeus on ollut brändin menestyksen salaisuus. Tämä menestys antaa minulle suuntaa ja motivaatiota uudelleen määrittää polkuni ja etsiä uusia seikkailuja, Parikka sanoo tähdentämättä, mihin aikoo seuraavaksi ryhtyä.

STT

