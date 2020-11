Keski-Amerikassa riehunut Iota-hurrikaani heikkeni trooppiseksi myrskyksi

Keski-Amerikkaa runnonut hurrikaani Iota on heikentynyt trooppiseksi myrskyksi. Iota rantautui aiemmin tällä viikolla Nicaraguaan viitosluokan hurrikaanina.

Ainakin kaksi ihmistä on saanut surmansa Iotan takia.

BBC:n mukaan Iota oli vuoden tähän mennessä voimakkain hurrikaani. Lisäksi se on toinen koskaan marraskuussa muodostunut hurrikaani, joka on voimistunut viitoskategorian hurrikaaniksi. Edellisen kerran näin tapahtui vuonna 1932.

