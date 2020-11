Keskustan Lapin piiri vaatii ministeri Kiurun eroa – Saarikko ei tue erovaatimusta

Hallituspuolue keskustan Lapin piiri vaatii perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) eroa. Keskustan Lapin piirikokous esitti erovaatimuksen tänään julkaistussa kannanotossa.

Lapin piiri on erityisen tyytymätön Kiurun ja sosiaali- ja terveysministeriön ajamaan tiukkaan linjaan matkailurajoituksissa.

– Lappilaiset matkailutoimijat ovat esittäneet selkeitä matkailukuplamalleja jo viime keväästä lähtien, mutta viestiä Lapista ei ole otettu riittävän vakavasti ministeriön johdossa, kannanotossa sanotaan.

Piirin mukaan Lapin matkailuyrittäjät menettävät koronapandemian seurauksena jopa 700 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja pahimmillaan jopa 8 000 ihmistä joutuu työttömäksi.

– Monen Lapin matkailuyrittäjän tulevaisuus on nyt todella usvainen ja epätoivoinen.

Aiemmin tällä viikolla Independent-lehti kertoi, että Britannian suurin matkanjärjestäjä TUI peruu kaikki lomamatkansa Suomeen marras-joulukuun ajalta. Päätöksen taustalla olivat nopeasti muuttuva matkailuympäristö ja Suomen matkailurajoitukset.

Lapin piirin kannanoton mukaan keskusta on odottanut Kiurulta myös päätöstä synnytysten jatkolle Länsi-Pohjan keskussairaalassa. Nykyinen poikkeuslupa on voimassa vuodenvaihteeseen asti.

– Pidämme erikoisena ministeri Kiurun vitkuttelua tässäkin asiassa, kannanotossa lausutaan.

Saarikko: Kiurun ero ei veisi asiaa eteenpäin

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ei kannata Lapin piirin vaatimusta Kiurun erosta.

– Kollega Krista Kiurun ero ei asiaa veisi eteenpäin. En siis yhdy Lapin keskustapiirin vaatimukseen, Saarikko tviittaa.

Saarikko toteaa Lapin elävän matkailusta ja koronan rajaavan elinkeinoa rajusti. Hänen mukaansa hallituksen on tehtävä nyt voitavansa.

– Raja-asiat ratkaistava – terveys edellä, mutta käytännön järjellä toimien, Saarikko kirjoittaa.

Keskustan rovaniemeläinen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Markus Lohi pitää Iltalehden mukaan piirikokouksen vaatimusta ”aika radikaalina”.

– Mutta samalla se kertoo siitä hätähuudosta, joka täällä Lapissa on matkailuelinkeinon puolesta. Hätä on täällä aika laaja ja suuri, varmasti sieltä kumpuaa tällaiset vaatimukset, Lohi sanoi Iltalehden mukaan.

Lohi korostaa, ettei keskusta puolueena ole vaatimassa kenenkään ministerin eroa.

Erovaatimuksesta uutisoi aiemmin keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaa.

