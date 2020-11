Kevään yo-kirjoituksissa reaalin ja matematiikan kokeet jaetaan useammalle päivälle

Ylioppilastutkintolautakunta muuttaa kevään 2021 ylioppilaskirjoitusten koepäiviä. Syynä on koronaviruspandemian jatkuminen.

Lautakunta muuttaa koepäiviä niin, että reaalikokeen kaksi koepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja matematiikan yksi koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi.

Lautakunta perustelee ratkaisuaan sillä, että tällä menettelyllä pyritään mahdollistamaan kirjoitusten turvallinen järjestäminen, jos koronaviruspandemia jatkuu. Lisäksi kokeita on mahdollista järjestää lukioissa pienemmissä ryhmissä ja isommilla turvaväleillä, kun koepäiviä on enemmän. Nyt tehty ratkaisu auttaa myös niitä ylioppilaskokelaita, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat oman sairastumisen tai muun syyn vuoksi.

– Koepäivien muutoksilla lautakunta valmistautuu kevään koronavirustilanteeseen. Muutos tehdään nyt syksyllä, jotta kokelaat voivat valmistautua ja ilmoittautua haluamiinsa kokeisiin. Lukioilla on myös aikaa toteuttaa tarvittavat järjestelyt, lautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä sanoo.

Tutkintolautakunnan ratkaisusta kertoi aiemmin tiistaina Helsingin Sanomat.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/1022-kevaan_ylioppilastutkinnon_koepaivia_muutetaan_koronavirustilanteen_jatkumisen_vuoksi%20

STT

