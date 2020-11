KHO: Puolustusvoimien tapauskohtaiset viestintäohjeet ovat julkisuuslain alaisia asiakirjoja toisin kuin Pääesikunta katsoi

Pääesikunnan ulkoista viestintää ohjaavat niin sanotut valmiuskortit ovat julkisuuslain alaisia asiakirjoja, katsoo korkein hallinto-oikeus. KHO:n ratkaisu liittyy STT:n taannoiseen pyyntöön saada tietoa näiden valmiuskorttien sisällöstä.

Valmiuskorteissa on taustatietoa ja ohjeistusta siitä, miten eräistä puolustushallinnon asioista tulisi tiedottaa ulospäin. Pääesikunta esimerkiksi antaa valmiuskorteissa tapauskohtaisia viestintäohjeita toimittajien kanssa keskusteleville puolustushallinnon työntekijöille.

Pääesikunta katsoi vuonna 2018, että valmiuskortit ovat viranomaisen palveluksessa syntyneitä muistiinpanoja, joita julkisuuslaki ei koske. Perusteena oli muun muassa se, että kortteja päivitetään tarpeen mukaan. Helsingin hallinto-oikeus katsoi aiemmin, että valmiuskorttien on katsottava olevan Puolustusvoimien sisäistä työskentelyä varten laadittuja muistioita.

Sisältävät ohjeellisia vastauksia kysymyksiin

Korkein hallinto-oikeus määräsi maanantaina antamassaan vuosikirjapäätöksessä, että Pääesikunnan tulee arvioida kukin valmiuskortti erikseen ja päättää, onko kortti julkinen vai kokonaan tai osittain salassa pidettävä. Valmiuskortteja on kaikkiaan 14, ilmenee KHO:n ratkaisusta.

Valmiuskorttien tarkoitus on tukea puolustusvoimien ulkoista viestintää hoitavaa henkilöstöä. Kortit sisältävät tyypillisesti tiettyä teemaa koskevan pääviestin ja tukiviestejä. Niissä on myös ennakoitu mahdollisia kysymyksiä ja laadittu kysymyksiin ohjeellisia vastauksia.

– Kun otetaan huomioon puolustusvoimien asema ja sen lakisääteiset tehtävät, ja se seikka, että useimmat valmiuskorteista koskevat yhteiskunnallisesti merkittäviä aihealueita, sekä myös se seikka, että kortit eivät pelkästään tue vaan ohjaavat Puolustusvoimien ulkoista viestintää ja että niistä ilmenee Puolustusvoimien viestinnällisiä tavoitteita koskevia tietoja (…), kortteja voidaan pitää (…) julkisuusperiaatteen toteutumisen kannalta keskeisinä asiakirjoina, KHO perustelee ratkaisuaan.

KHO hylkäsi STT:n valituslupahakemuksen eräiden muiden Pääesikunnan tiedotukseen liittyvien asiakirjojen osalta, joten Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu pysyy voimassa. Hallinto-oikeus määräsi yhden asiakirjoista luovutettavaksi STT:lle ja muut osittain luovutettaviksi ja osittain pidettäviksi salassa.

Hallinto-oikeuden mukaan kyseiset asiakirjat sisältävät osin sellaisia julkisina pidettäviä tietoja, jotka eivät ole salassa pidettävien tietojen peittämisen jälkeen ymmärrettävissä oikein. Julkisuuslaki sisältää salassapito-olettaman, jonka mukaan maanpuolustusta koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä.

STT

Kuvat: