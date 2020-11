Kiinan toimet Hongkongissa saavat laajaa kansainvälistä kritiikkiä – EU vaatii kumoamaan säädöksen, USA varoittaa uusista sanktioista

Kiinan uusi säädös, jonka perusteella Hongkongin alueparlamentista erotettiin tiistaina neljä oppositioedustajaa, herättää laajaa kansainvälistä kritiikkiä.

EU:n ulkopolitiikan päällikkö Josep Borrell kutsuu EU-maiden puolesta julkaistussa lausunnossa Kiinan päätöstä mielivaltaiseksi.

Uuden säädöksen perusteella Hongkong voi erottaa edustajan ilman oikeuskäsittelyä, jos häntä pidetään uhkana kansalliselle turvallisuudelle. Käytännössä kansanedustaja voi menettää paikkansa, jos hän julkisesti kannattaa Hongkongin itsenäisyyttä tai kieltäytyy hyväksymästä Kiinan valtaa Hongkongissa.

EU:n lausunnon mukaan säädös heikentää Hongkongin itsehallintoa entisestään merkittävästi. Lausunnossa vaaditaan Kiinaa heti kumoamaan säädös ja palauttamaan erotetut edustajat tehtäviinsä.

Britannian ulkoministerin Dominic Raabin mukaan säädös rikkoo selvästi Kiinan ja Britannian yhteistä julistusta Hongkongin asemasta. Hongkong siirtyi Britannialta Kiinan erityishallintoalueeksi vuonna 1997.

Yhdysvallat puolestaan on uhannut Kiinaa jälleen uusilla sanktioilla maan toimista johtuen.

Kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Robert O’Brienin mukaan Kiinan toimet Hongkongin alueparlamentissa osoittavat, että maa rikkoo kansainvälisiä sitoumuksiaan.

”Avoin haaste Kiinan vallalle”

Neljä parlamenttiedustajan erottamisen jälkeen alueparlamentin loput viisitoista demokratiamielistä oppositioedustajaa erosivat protestina.

Kiinaa Hongkongissa edustava virasto tuomitsi opposition joukkoeron torstaina. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Kiina kutsui tapahtunutta farssiksi ja avoimeksi haasteeksi Kiinan hallinnon valtaa ja Hongkongin peruslakia vastaan. Peruslaki on Hongkongissa suunnilleen perustuslakia vastaavassa asemassa.

– Jos nämä lainsäätäjät toivovat erollaan provosoivansa radikaalia oppositiota ja anovansa ulkomaita puuttumaan asiaan, he ovat erehtyneet, Kiinan edustaja sanoi.

Hongkong on ollut entistä tiukemmin Kiinan otteessa siitä lähtien, kun Kiina saattoi kesällä voimaan uuden turvallisuuslain, jota on kritisoitu alueen itsehallinnon merkittävästä rajaamisesta.

Hongkongin vapaudet vakavasti vaarantuneet

Opposition joukkoeron jälkeen 70 paikan alueparlamentissa on enää kaksi riippumatonta jäsentä, jotka eivät kuulu Kiinan leiriin. He eivät kuulu myöskään demokratiamielisten joukkoon.

Poliittisen analyytikon Willy Lamin mukaan Hongkongissa näyttää nyt käyttävän valtaa Kiinan kommunistinen puolue. Lam katsoo, että Hongkongille aikanaan myönnetyt vapaudet ovat vakavasti vaarantuneet. Kun Britannia luovutti Hongkongin Kiinan hallintaan vuonna 1997, alueelle taattiin emämaata laajemmat vapaudet.

Hongkongin kiinalaisen yliopiston luennoitsija Ivan Choy arvioi kiinamielisten käyttävän nyt hyväkseen opposition puuttumista säätämällä useita ankaria lakeja.

”Hänen nimensä löyhkää ikuisesti”

Hongkongin alueparlamentti kokoontui torstaina ensimmäistä kertaa ilman demokratiamielisiä oppositioedustajiaan.

Oppositioedustajia saapui kuitenkin parlamenttitalolle, jossa he ripustivat esille banderollin, jossa Hongkongin hallintojohtajaa haukuttiin suorasanaisesti.

Hongkongilaisen South China Morning Postin mukaan julisteessa luki ”Carrie Lam vahingoittaa Hongkongia ja sen ihmisiä, hänen nimensä löyhkää ikuisesti”.

– Hongkongilaiset, varautukaa pitkään, pitkään ajanjaksoon, jossa yhteiskunnassa on vain yksi ääni, sanoi demokratiamielinen edustaja Lam Cheuk-ting uutistoimisto AFP:n mukaan toimittajille ripustaessaan julistetta.

– Jos olet toisinajattelija, varaudu vielä suurempaan paineeseen.

—-

Juttua korjattu kello 14.59: Kahdesta kohdasta muutettu virheellinen muotoilu demokraattimielinen muotoon demokratiamielinen.

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-54900174

https://www.scmp.com/video/hong-kong/3109513/after-all-opposition-members-resign-hong-kongs-legislative-council-tries

STT

Kuvat: