Ruotsin lukioille lupa siirtyä etäopetukseen koronan vuoksi – Kiinassa tutkitaan nyt pakastetun ruoan pakkauksia koronaviruksen pelossa

Ruotsissa lukiot voivat siirtyä osin etäopetukseen, jos se on tarpeen koulutilojen tungoksen välttämiseksi. Asiasta ilmoitti opetusministeri Anna Ekström. Muutos tulee voimaan ensi maanantaina.

Ennen etäopetuspäätöksen tekemistä lukioiden on ministerin mukaan kuitenkin selvitettävä tarkoin, onko ahtautta mahdollista lievittää joillakin muilla keinoin.

Koronatartunnat leviävät Ruotsissa vauhdilla nuorten keskuudessa. Uumajan yliopiston virologi Niklas Arnberg onkin esittänyt, että lukioiden ja yliopistojen lähiopetus pitäisi keskeyttää uudelleen. Lukiot ja yliopistot suljettiin viimeksi maaliskuussa ja avattiin uudelleen syyslukukauden alkaessa.

Tuontitavarat tiukassa syynissä Kiinassa

Kiinan terveysviranomaiset ovat kertoneet kahden kylmäketjussa työskentelevän ihmisen saaneen koronavirustartunnan Tianjinin satamakaupungissa. Maassa on alettu tarkkailla erityisen tiukasti tuontitavaroita sen jälkeen, kun ilmi on tullut ilmeisesti pakastettuihin elintarvikkeisiin liittyviä tartuntoja.

Koronaviruspandemia sai alkunsa Kiinasta, joka on kuitenkin onnistunut taltuttamaan tartunnat tehokkaasti. Nyt se syyttää maassa todetuista tartunnoista tuontitavaroita.

Valtiontelevisio on näyttänyt kuvaa työntekijöistä, jotka suihkuttavat elintarvikkeita kuljettaviin rekkoihin desinfiointiainetta ja tutkivat pakastelohipakkauksia. Maassa on myös tehty massatestauksia.

Koronaviruksen syntymäpaikkana pidetyssä Wuhanissa viranomaiset kertoivat viime viikolla löytäneensä jälkiä viruksesta brasilialaisesta pakastelihasta. Samanlaisia raportteja on tullut ilmi myös muutamasta muusta kaupungista, ja tuotteet ovat olleet esimerkiksi argentiinalaista lihaa tai intialaista kalaa.

Viime viikolla tulliviranomaiset tiedottivat, että testejä on otettu yli 800 000 näytteestä, minkä lisäksi toimitukset on keskeytetty noin sadalta ulkomaalaiselta toimittajalta.

Tianjinissa tartunnan saaneet ovat viranomaisten mukaan olleet kosketuksissa kylmäketjutuotteisiin, joissa oli todettu virusta.

Maailman terveysjärjestö WHO sanoo, ettei tartunnan saamista ruoasta tai ruokapakkauksista ole todistettu. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman asiantuntijan mukaan viruksen leviäminen pakasteruoan välityksellä on mahdollista, mutta koska sitä ei ole perusteellisesti tutkittu, leviämisen laajuutta ei tiedetä.

Kiinan valtiollinen media on myös esittänyt väitteitä, että virus olisi voinut alun perinkin alkaa levitä Wuhanissa tuontiruoasta.

Yhdysvalloissa hyväksyttiin koronaviruksen kotitesti

Yhdysvalloissa maan elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) on hyväksynyt ensimmäisen kotitestin koronavirukselle. Testi on sallittu 14-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille, joilla lääkäri epäilee koronavirustartuntaa.

Lucira Healthin kehittämä, reseptillä saatava testi otetaan sieraimesta vanupuikolla, ja näyte pannaan pieneen pulloon. Pullo asetetaan pieneen laitteeseen, ja tuloksen voi lukea laitteen näytöltä puolen tunnin kuluttua.

Valmistajan mukaan testi on suunniteltu kohtuuhintaiseksi. Hinta pyritään pitämään alle 50 dollarissa.

FDA:n edustaja kutsui ratkaisua tärkeäksi edistysaskeleeksi.

FDA on aiemminkin hyväksynyt kotikäyttöön tarkoitettuja testipakkauksia, joista kahdessa näyte otetaan sieraimesta ja yhdessä syljestä. Niissä näytteet on kuitenkin lähetettävä laboratorioon tutkittaviksi, eli tulosta ei saa selville kotona.

Uusikaan testi ei täytä kaikkia toiveita. Jotkut asiantuntijat ovat toivoneet nopeaa ja halpaa antigeenitestiä, joka mahdollistaisi laajat väestön testaamiset.

Media: Venäjällä taas ennätysmäärä koronakuolemia

Venäjällä on jälleen rekisteröity ennätysmäärä koronavirukseen liittyviä kuolemia, kertoo muun muassa RBK-sivusto. Edellinen ennätysluku on eiliseltä.

Koronakuolemia on vuorokaudessa raportoitu 456. Määrä on suurin sitten pandemian alkamisen. RBK:n mukaan Moskovassa kirjattiin 76 kuolemaa ja Pietarissa 71.

Kaikkiaan koronakuolemia on Venäjällä raportoitu yli 34 000, joskin luvun arvellaan oleva suuresti alakanttiin.

Uutistoimisto Tassin mukaan korontartuntoja todettiin vuorokaudessa lähes 21 000, ja tartunnan on koko pandemian aikana saanut lähes kaksi miljoonaa asukasta.

