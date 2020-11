Kiinassa vietettiin suurta ostospäivää, jonka myyntiluvut kiinnostavat erityisesti koronapandemian vuoksi

Kiinasssa on vietetty tänään verkkokaupan suurta ostospäivää Singles’ Dayta eli sinkkujen päivää.

Ostosmääriä Kiinassa on seurattu erityisen tarkasti, koska niiden on arvioitu osoittavan, miten Kiinan talous on lähtenyt nousuun koronavuoden jälkeen.

Päivän tähänastiset myyntiluvut eivät kuitenkaan ole tiedossa, koska verkkokauppajätti Alibaba ei ole julkaissut perinteisiä päivityksiä päivän myyntiluvuista. Syytä asiaan ei ole kerrottu.

Alibaba aloitti tänä vuonna Singles’ Dayn alennukset poikkeuksellisesti jo marraskuun alussa. Myyntejä tästä on kertynyt noin 47 miljardin euron edestä.

Kiinasta lähtöisin oleva ostostapahtuma on levinnyt myös moniin muihin maihin.

STT