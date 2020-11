Kilpajuoksu aikaa vastaan kiihtyy Britannian ja EU:n kauppaneuvotteluissa

Euroopan unionin ja Britannian välisissä neuvotteluissa elätellään edelleen toiveita, että pitkän pimeän tunnelin päästä löytyisi viimein valoa. Osapuolet neuvottelevat tälläkin viikolla siitä, miten tulevat suhteet pitäisi järjestää, kun Britannian EU-eron jälkeinen siirtymäaika päättyy vuoden lopussa.

Käynnissä on kiivas kilpajuoksu aikaa vastaan. Jos kauppasopimus halutaan saada voimaan tammikuun alkuun mennessä, olisi neuvottelusovun löydyttävä varsin pian.

Aiemmin hahmotellut aikarajat on jo ylitetty. EU piti alun perin loka-marraskuun vaihdetta takarajana sille, että sopimus ehdittäisiin saada voimaan vuodenvaihteeseen mennessä.

Maanantaina EU-diplomaatti varoitti, että neuvottelut ovat jo erittäin myöhässä ja myöhässä solmitun sovun täytäntöönpanossa voidaan tarvita luovia ratkaisuja.

Mahdollinen neuvottelusopu vaatii sekä Britannian että EU:n hyväksynnän. Byrokratia vie aikaa: arvioiden mukaan sovun jälkeen tarvitaan noin kolme viikkoa ennen kuin EU-parlamentti pääsisi äänestämään neuvottelutuloksen hyväksymisestä.

– Työtä on paljon jäljellä ja aikaa hyvin vähän, Britannian pääministerinkansliasta kommentoitiin uutistoimisto AFP:lle maanantaina.

Miten tähän on päädytty?

Britannia on ainoa maa, joka on eronnut EU:sta. Britit äänestivät eron puolesta kesäkuussa 2016 järjestetyssä kansanäänestyksessä.

Maaliskuussa 2017 silloinen pääministeri Theresa May antoi eroilmoituksen EU:lle, minkä jälkeen alkoivat neuvottelut erosopimuksesta.

Brexitin ehdoista sopiminen vei pitkään ja sopimuksesta käytiin myös kiivas mittelö brittiparlamentissa. Varsinaista eropäivää jouduttiin siirtämään useita kertoja.

Lopulta erosopimus hyväksyttiin tämän vuoden alussa ja Britannia jätti EU:n tammikuun viimeisenä päivänä.

Neuvottelut tulevasta suhteesta aloitettiin tämän vuoden keväällä, mutta keskeisimpiä kiistakysymyksiä ei ole onnistuttu ratkaisemaan. Alusta alkaen oli tiedossa, että vajaa vuosi on hyvin lyhyt aika laajan kauppasopimuksen neuvottelemiselle.

Koronaviruspandemia toi neuvotteluihin oman hidasteensa, koska tartuntatilanteen vuoksi keväällä jouduttiin siirtymään hetkeksi kasvokkaisista tapaamisista videoneuvotteluihin.

Lokakuussa vähäiseen edistykseen turhautunut Britannia uhitteli kauppaneuvottelujen katkaisemisella, mutta neuvottelupöytään onnistuttiin vielä palaamaan. Viime viikot neuvotteluja on käyty intensiiviseen tahtiin.

Mitä tapahtuu vuodenvaihteessa?

Vuodenvaihdetta ympäröi epävarmuus. Tilanteen selviäminen riippuu siitä, mitä neuvotteluissa käy.

Toistaiseksi moni asia ei ole vielä muuttunut arjessa, koska eron jälkeen alkoi siirtymäaika ja esimerkiksi kaupankäynti Britannian ja EU:n välillä on jatkunut entiseen malliin.

Britannia ei suostunut hakemaan järjestelylle jatkoa, joten siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa. Jos sopimusta ei synny ennen sitä, siirtyvät EU ja Britannia käymään kauppaa Maailman kauppajärjestön WTO:n säännöillä.

Varmaa kuitenkin on, että EU:n ja Britannian väliseen kaupankäyntiin tulee paljon muutoksia, koska Britannia jättää EU:n sisämarkkinat. Vuodenvaihteen jälkeen esimerkiksi yritysten on tehtävä tulliselvitykset Britanniaan lähtevistä tai sieltä saapuvista tuotteista.

Mitkä ovat keskeisimmät kiistakysymykset?

Tulevan suhteen neuvotteluissa kolme vaikeaa kysymystä ovat olleet tasavertaiset kilpailuolosuhteet, kalastus sekä hallinto eli riitojen ratkaisu.

Tasavertaisissa kilpailuolosuhteissa on kyse siitä, että EU haluaisi Britannian sitoutuvan seuraamaan tiettyjä EU-sääntöjä jatkossakin. Britannia taas haluaa karistaa jaloistaan kaikenlaisen EU-sääntelyn siirtymäajan jälkeen.

Kalastuksessa osapuolet kiistelevät siitä, millä ehdoilla EU-maiden kalastajat saisivat jatkossa kalastaa Britannian vesillä. Britannia on halunnut pitää päätökset vesille pääsystä tiukasti omissa käsissään, mutta EU on hakenut jatkuvuutta nykytilanteelle. Pääsy Britannian kalavesille on tärkeä kysymys esimerkiksi Hollannille, Belgialle ja Ranskalle.

Neuvotteluissa kumpikin osapuoli on vaikuttanut odottavan vastapuolelta myönnytyksiä, jotta kiistakysymyksistä päästäisiin eteenpäin.

Kiistoista huolimatta sopimustekstiä on luonnosteltu jo pitkälle. Britannian pääneuvottelija David Frost kuvaili viikonloppuna Twitterissä, että edistystä on ollut jonkin verran, vaikka keskeisistä kysymyksistä ei ole vielä sopua.

Talouslehti Financial Times on arvioinut, että lopullinen sopimusteksti voi paisua 1800 sivuun, kun mukaan lasketaan liitteet.

Heta Hassinen

STT

