Halikon kirkkoon saapui lauantai-iltana 14 koululaista mukanaan patjat ja makuupussit. He olivat valmiita elämykseen, joka varmasti jäisi heidän mieleensä koko loppuelämäksi. He tulivat viettämään yön kirkossa.

– Näin tästä ilmoituksen ja halusin mukaan. Halusin päästä nukkumaan kirkkoon, kertoo 11-vuotias Lauri Vienonen.

Ulkona on pimeää, mutta lähes 600-vuotiaassa kirkossa on lempeä valaistus ja lämmitystäkin on täksi yöksi lisätty. Yö ei jännitä häntä yhtään.

– Kyllä täällä varmaan saa nukuttua, jos valot sammutetaan, hän toteaa.

– Täällä olisi hauskaa olla hippaa. Tai asua, hän miettii.

Tuleva yö ei jännitä tippaakaan myöskään 12-vuotiaita Julia Grönlundia ja Ella Tuomista. He osallistuivat Yö kirkossa -tapahtumaan Halikon kirkossa myös viime vuonna, ja halusivat ehdottomasti tulla nyt uudestaan.

– Täällä oli silloin hauskaa kaikki, he sanovat.

– Leikimme kirkonrottaa, teimme lyhtyjä, leikimme piilosta taskulamppujen kanssa ja kävimme ulkona tekemässä rastitehtäviä. Ja saimme valvoa aika myöhään.

Yö kirkossa -tapahtumaa vietetään tänä viikonloppuna Halikon, Perttelin ja Särkisalon kirkoissa. Halikon kirkossa yöpyy 11–12-vuotiaita ja Perttelin kirkossa 9–10-vuotiaita. Särkisalossa kyseessä on perhetapahtuma, jossa on mukana eri-ikäisiä lapsia vanhempineen. Särkisalon kirkossa ei ole wc-tiloja, minkä vuoksi siellä nukutaan seurakuntakodissa.

– Täällä Halikon kirkossa tapahtumaan olisi ollut enemmänkin tulijoita, mutta paloviranomaisten mukaan emme voineet ottaa enempää yöpyjiä, kertoo Salon seurakunnan nuorisotyönohjaaja Sanna Kotiranta.

Halikon kirkossa lasten kanssa yöpyvät nuorisotyönohjaajat Sanna Kotiranta ja Timo Sjöblom sekä muutama isonen. Tapahtuma aloitettiin iltakellojen aikaan kuudelta. Kun kaikki olivat saapuneet, Timo Sjöblom kertoi, mitä ilta pitäisi sisällään sekä kirkosta yleensä.

– Kirkko on ollut ennen tosi tärkeä paikka ihmisille. Täällä on kuultu, mitä kylällä on tapahtunut ja tänne on tultu tapaamaan muita kyläläisiä.

– Täällä ei kuulu huutaa, eikä täällä kuulu juosta. Täällä kuuluu elää niin kuin kotona tavallisesti eletään.

Illan aikana leikittiin leikkejä, pelattiin lautapelejä ja askarreltiin tuikkulyhtyjä sekä valmisteltiin seuraavan päivän jumalanpalvelusta aluekappalainen Miika Rosendahlin ja kanttori Lauriina Hurtigin johdolla. Rosendahl ja Hurtig pitävät Halikon kirkossa sunnuntaina sanajumalanpalveluksen, jossa Yö kirkossa -tapahtuman osallistujat ovat avustamassa.

– Tällainen Yö kirkossa -tapahtuma olisi hieno järjestää pääsiäisyönä aikuisille, Rosendahl visioi.

Lasten tapahtumassa yksi illan kohokohdista oli yhdeksältä nautittu iltapala: 12 pitsaa, jotka Timo Sjöblom kävi noutamassa läheisestä pitseriasta. Illan aikana sai napostella myös omia karkkeja ja limsaa.

Yhdentoista aikoihin aletaan tehdä iltatoimia ja jokainen pääsee valitsemaan itselleen mieluisan nukkumapaikan. Puoliltaöin aiottiin käydä nukkumaan.

– Se ei ole tämän tapahtuman tavoite, että valvotaan koko yö. Tavoite on, että kotikirkko tulee tutuksi. Että jää positiivinen muistijälki kirkosta paikkana, jossa olin yötä ja joka voi olla minun kotini, Sjöblom kuvailee.

Aamulla yöpyjät heräilevät kahdeksalta ja syövät aamupalaa. Sen jälkeen he keräävät tavaransa, ja kello kymmeneltä on oltava valmiina jumalanpalvelukseen, johon tapahtuma päättyy.

Yö kirkossa on evankelis-luterilaisen kirkon valtakunnallinen tapahtuma, joka järjestettiin ensimmäisen kerran viime syksynä. Tempauksen taustavoimina ovat Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat -yksikkö sekä Nuori Kirkko.

Ensimmäisellä kerralla tempaukseen osallistui noin sata seurakuntaa, myös Salon seurakunta. Seurakunnat pitivät tapahtumaa niin onnistuneena, että sen järjestämistä päätettiin jatkaa. Kukin seurakunta voi itse valita illan teeman ja aktiviteetit, mutta yhteisinä elementteinä ovat kirkkoon ja sen ympäristöön tutustuminen sekä seuraavan päivän jumalanpalveluksen valmistelu.

– Tässä tuodaan vähän tällaista jännitystä. Tavoitteena on myös, ettei kirkkoa ajateltaisi vain paikkana, jossa pönötetään, vaan siellä voi myös liikkua – tuodaan kirkkoa tutuksi, kuvailee Salon seurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja Maritta Järveläinen.

Viime vuonna Salossa yövyttiin samoissa paikoissa, Halikon ja Perttelin kirkoissa. Särkisalossa ei tuolloin ilmoittautunut riittävästi osanottajia. Halikon ja Perttelin kirkossa koettiin jännittäviä ja tunnelmallisia hetkiä.

– Kun illan päätteeksi kävimme Halikon kirkossa nukkumaan, suurin osa lapsista halusi nukkua alttarin edessä. Ja kun valot sammutettiin, tunnelma oli kyllä ainutlaatuinen, Järveläinen muistelee.