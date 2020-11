Koko olympialiike jännittää, kun Tokio testaa koronatoimet neljän maan voimistelutapahtumassa

Tokiossa järjestetään viikonloppuna neljän maan voimistelukilpailu, jota jännittää koko olympialiike. Japanin, Yhdysvaltain, Venäjän ja Kiinan voimistelijoiden kutsukilpailu on kilpailuarvoltaan lähinnä näytös, mutta tapahtumassa testataan kaupungin kyky järjestää urheilutapahtuma turvallisesti pandemian aikana.

Voimistelukilpailu on ensimmäinen Tokiossa järjestetty kansainvälinen urheilutapahtuma sen jälkeen, kun koronapandemia lykkäsi Tokion kesäolympialaiset ensi vuoteen. Lykkäyspäätös tämän vuoden kisoista tehtiin maaliskuussa.

Sunnuntain voimistelutapahtuman järjestäjät ehtivät jo säikähtää viime viikolla, kun Japanin kolminkertainen olympiavoittaja Kohei Uchimura antoi positiivisen koronanäytteen. Tulos on kuitenkin tulkittu virheelliseksi, koska kaikki Uchimuralle tehdyt uusintanäytteet olivat puhtaita.

Uchimura kilpailee Tokion voimistelutapahtumassa sunnuntaina.

Turvatoimet tapissa

Ulkomaiset voimistelijat matkustivat Japaniin tilauslennoilla, ja heille tehtiin koronatestit. Urheilijat eristettiin lentoasemalla muista matkustajista, ja joukkueet on eristetty Tokiossa loppuviikon ajaksi ”kuplaan”, jossa he voivat liikkua vain hotellissaan, kilpailupaikalla ja harjoitushallissa.

Voimistelijoille tehdään Japanissa koronatestit päivittäin, ja hotellissa kullekin joukkueelle on varattu oma kerros.

Kansainvälisen voimisteluliiton japanilainen puheenjohtaja Morinari Watanabe kertoo, että voimistelutapahtuman turvatoimet on viety tarkoituksella äärimmäisyyksiin. Kaikille ratkaisuille ei ole edes lääketieteellistä perustetta.

– Haluan kuitenkin, että urheilijat voivat tuntea olonsa turvalliseksi, Watanabe perusteli ankaria rajoituksia Nikkei-päivälehdessä.

Sunnuntain kilpailussa neljän maan voimistelijat on jaettu kahteen sekajoukkueeseen, jotka on nimetty ystävyydeksi ja solidaarisuudeksi. Tapahtumaan päästetään noin 2 000 katsojaa turvavälit säilyttäen.

STT

