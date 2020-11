Kokoomuksella laskusuunta

Kokoomuksen kannatus on Ylen tuoreen gallupin mukaan laskussa. Puolue on edelleen kolmantena, mutta ero toisena olevaan perussuomalaisiin on kasvanut.

Kärkipaikkaa pitää edelleen päähallituspuolue SDP, mutta kannatus on hieman laskenut. Keskustalle uusi gallup lupaa pientä helpotusta pitkään jatkuneeseen kannatusahdinkoon.

Syksyn gallupit osoittavat, että kokoomus ei ole löytänyt äänestäjiin vetoavaa tapaa tehdä oppositiopolitiikkaa. Yle-gallupissa kokoomuksen kannatus on 16,6 prosenttia. Pudotusta kuukauden takaiseen on 1,1 prosenttiyksikköä.

Puheenjohtaja Petteri Orpo myöntää ongelman. Kokoomuksen pitää hänen mielestään pystyä parempaan.

Kuntavaaliasetelmiin kokoomukselle tuli iso aukko, kun Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ilmoitti, ettei lähde ehdokkaaksi eikä hae jatkokautta pormestarina. Ilmoitus tarkoittaa kokoomukselle suuria ongelmia Helsingin kuntavaaleissa. Vapaavuoren muhkean äänimäärän korvaaminen ei ole ihan helppo tehtävä.

Kovin suuria muutoksia gallupissa ei tälläkään kerralla nähty. Kokoomuksen laskun lisäksi toinen isompi muutos oli keskustan nousu. Keskustalle merkittiin nyt 12,4 prosentin kannatus, jossa on nousua 0,9 prosenttiyksikköä.

Keskustassa odotukset uudelta puheenjohtajalta, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolta ovat kovat. Ainakin suunta näyttää nyt oikealta, mutta vasta seuraavat gallupit osoittavat, onko nousu pysyvää.

Joka tapauksessa keskusta on vielä kaukana toivotuista lukemista ja paluusta suurten puolueiden joukkoon.

Perussuomalaisten suosio on pysynyt tasaisen vahvana. Puolueelle mitattiin nyt 19,5 prosentin kannatus, nousua 0,5 prosenttiyksikköä.

Kärkipaikalla jatkaa SDP, jonka suosiossa heijastuu tyytyväisyys pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja koko hallituksen koronatoimiin. SDP:n kannatus on nyt 21,2 prosenttia, laskua 0,6 prosenttiyksikköä.

Kahden kärkipuolueen ero ei ole enää suuri. Paljon riippuu koronatilanteesta, mitkä aiheet nousevat loppuvuoden aikana keskusteluihin.

Paluu perinteisen politiikan asialistoille voi nostaa oppositiopuolueiden suosiota.