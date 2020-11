Konkurssien määrä väheni tammi-lokakuussa viime vuodesta

Vireille laitettujen konkurssien määrä väheni tammi-lokakuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Tilastokeskuksen tietojen mukaan konkursseja pantiin vireille 1 886, mikä on 343 konkurssia vähemmän kuin viime vuonna.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli 9 770, mikä on 642 ihmistä vähemmän kuin vuosi sitten tammi-lokakuussa.

Konkurssien määrä väheni kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan ”konkurssiin menemistä” ilmaisun varsinaisessa merkityksessä, Tilastokeskus huomauttaa.

Konkurssien määrää on vähentänyt väliaikainen laki, jolla on rajoitettu velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin.

STT

Kuvat: