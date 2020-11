Korona katkaisi Salon sosiaalisen luototuksen jo keväällä

Salon kaupunki ei myönnä enää tänä vuonna sosiaalisia lainoja. Syynä on se, että tarkoitukseen varatut rahat ovat lainassa, eikä kaikkia lyhennyksiä ole maksettu aikataulussa.

– Lainoja on maksetaan nykyään takaisin 5 000–6 000 euroa kuukaudessa, eikä siitä riitä jaettavaa uusille lainaa tarvitseville, sanoo Salon sosiaali- ja terveystoimen taloussuunnittelija Janne Katajamäki .

– Vuoden loppuun mennessä tilanne saadaan sillä tavalla kuntoon, että ensi vuoden alussa luottoja voi taas myöntää.

Tänä vuonna luottopäätöksiä ei ole tehty alkuvuoden jälkeen. Taloussuunnittelija on ollut koronaohjeiden mukaisesti enimmäkseen etätöissä, eikä hän ole ottanut asiakkaita vastaan.

– Viime vuonna tein 38 päätöstä, ja myönnetyt lainat ovat olleet keskimäärin noin 3 000 euroa.

Neljäsosa sosiaalista luottoa saaneista salolaisista jättää maksamatta lainan takaisin. Jos rahoja ei saada perinnänkään kautta, käytössä oleva pääoma pienenee.

Tällä hetkellä yhdelle asiakkaalle myönnetään lainaa korkeintaan 5 000 euroa. Kajatamäki miettii, että maksimisumman pienentäminen 3 000 euroon voisi helpottaa tilannetta. Raha riittäisi paremmin, ja rahan tarvitsijat tietäisivät, että lainaa ei saa yhtä paljon kuin ennen.

Toinen pohdittava asia on, miten suhtaudutaan hakijoihin, joilla on maksuhäiriömerkintä luottotietorekisterissä.

– Heitä ei nyt plokata pois. Kokemuksen perusteella voin kuitenkin sanoa, että kun on ennestään maksuhäiriöitä, kynnys jättää uusi laina maksamatta on matalampi.

Korona ei varsinaisesti ole vaikuttanut sosiaalisten luottojen hakemiseen. Katajamäen mukaan hakijoissa on sen sijaan aiempaa enemmän eläkeläisiä, jotka ovat pulassa lääkekulujen kanssa.

– Heitä pystyisi auttamaan suhteellisen pienillä lainoilla. Iäkkäämmät ovat myös varmempia takaisin maksajia.

Sosiaalisen luototuksen rahojen loppuminen on toistuva ilmiö.

Esimerkiksi viime vuoden keväällä Salon Seudun Sanomat kertoi, että luottopäätöstä pitää odottaa kolme kuukautta ja myöntämisissä oli pidettävä tauko huhtikuussa.

Sosiaalinen luototus otettiin Salossa käyttöön vuonna 2012. Silloin rahaa varattiin 100 000 euroa. Seuraavana vuonna raja nostettiin 150 000 euroon. Nykyään summa on 160 000 euroa.

Pienituloisille ja vähävaraisille tarkoitettu sosiaalinen luototus ei ole lakisääteistä toimintaa. Se on käytössä noin 30 kunnassa. Joukossa on suuria kaupunkeja niin, että toiminnan piirissä on lähes puolet suomalaisista.

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että sosiaalinen luototus otetaan käyttöön koko maassa vaalikauden aikana.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu Salossa vakituisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille, joilla ei ole mahdollisuutta saada pankista normaalia luottoa.

Luottoa voidaan myöntää esimerkiksi kotiin liittyviin hankintoihin, vuokra- ja osamaksurästeihin, takuuvuokraan tai aikaisempien velkojen maksuun.

Luoton enimmäismäärä on 5 000 euroa ja laina-aika enintään 5 vuotta.

Luotosta peritään 12 kuukauden euribor-korko ilman marginaalia.

Lähde: Salon kaupunki