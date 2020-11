Korona kurittaa Eurooppaa

Euroopan koronatilanne on synkkä. Jos vielä kesällä kuviteltiin, että koronapandemian pahin isku nähtiin keväällä, niin viimeisten viikkojen tartuntaluvut viitoittavat synkempään suuntaan.

Koronavirus kurittaa Eurooppaa nyt voimakkaammin kuin keväällä. Tartuntamäärät ovat kasvaneet hurjaa tahtia ja pakottavat yhä useampia maita tiukkoihin rajoituksiin. Kun syksy vaihtuu talveksi, tilanteen pelätään pahenevan entisestään.

Rauhallinen kesä saattoi vauhdittaa koronatilanteen nopeaa pahenemista syksyllä. Euroopassa uskottiin tai ainakin haluttiin uskoa, että pandemian toista aaltoa ei välttämättä tulisikaan.

Nyt tiedämme, että toinen aalto tuli ja vielä ensimmäistä voimakkaampana. Tartuntamäärät kasvavat, eikä viruksen leviämistä pystytä monissa Euroopan maissa hallitsemaan.

Toisen aallon alussa taudin aiheuttamien kuolemantapausten määrä näytti jäävän kevään ensi aaltoa pienemmäksi. Sen arvioitiin johtuvan siitä, että tartunnat kohdistuivat nuorempiin ihmisiin kuin keväällä.

Tilanne on muuttunut vakavammaksi. Koronan aiheuttamien kuolemien määrä on monissa maissa jo ylittänyt kevään luvut. Esimerkiksi Tshekissä on lokakuun lopusta lähtien todettu päivittäin noin 200 koronaviruksesta aiheutunutta kuolemaa. Keväällä maa selvisi helpommalla koronan ensimmäisestä aallosta.

Vaikea tilanne on myös Itävallassa, jossa koronan ilmaantuvuus on yksi Euroopan korkeimmista, yli tuhat tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti. Itävallan sairaalat ovat kantokykynsä äärirajoilla.

Sairaanhoidon romahtamisen estämiseksi Itävalta sulkee yhteiskuntaa. Koulut ja palvelut suljetaan, vain välttämättömät kaupat saavat olla auki. Käytössä on myös ulkonaliikkumiskielto iltakahdeksasta aamukuuteen.

Suomessa tilanne muuhun Eurooppaan nähden on vielä hyvä. Ilmaantuvuus on vain noin 52 sataatuhatta asukasta kohti, kun luku muualla Euroopassa on useita satoja.

Euroopan esimerkki kuitenkin osoittaa, että tartuntamäärät voivat räjähtää kasvuun myös Suomessa. Sen vuoksi on tärkeää, että varotoimista pidetään edelleen huolta.

Vältetään isoja kokoontumisia, pidetään turvavälit ja huolehditaan hygieniasta. Kun etäisyyksiä ei voida pitää, pidetään kasvomaskeja.

Suomalaisten kasvoilla näkyykin yhä enemmän maskeja kaupoissa ja julkisessa liikenteessä. Se kertoo halusta kantaa vastuuta koronan leviämisen hillitsemisessä.