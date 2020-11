Korona on voitettavissa

Maailmalta on kantautunut lupaavia koronarokoteuutisia. Pfizerin ja Biontechin kehittämä rokote antaa yli 90 prosentin suojan koronaviruksen aiheuttamalta taudilta. Kyse on ensimmäisestä koronarokotteesta, josta on saatu viimeisen vaiheen ihmiskokeiden tuloksia.

Se täyttää kirkkaasti esimerkiksi Yhdysvaltain lääkeviraston vaatimuksen, jonka mukaan hyväksyttävän rokotteen pitää antaa vähintään 50 prosentin suoja. Ensimmäiset rokotteet on tarkoitus toimittaa vielä tämän vuoden aikana.

Maailman lääketehtaat ovat kehittäneet nopealla tahdilla rokotetta koronavirusta vastaan. Rokotteen kehittäminen vaatii helposti vuosien työn, mutta koko maailmaa ravisteleva pandemia laittoi kehitykseen vauhtia.

Silti tieto Pfizerin rokotteen testeistä ja tehokkuudesta yllätti nopeudellaan. Viime vaiheen ihmiskokeiden mukaan rokote antaa yli 90-prosenttisen suojan koronaviruksen aiheuttamaa covid-19 -tautia vastaan.

Rokote on kaksivaiheinen, eli sitä tarvitaan kaksi annosta. Suoja saavutetaan seitsemän päivää toisen rokoteannoksen antamisen jälkeen.

Asiantuntijat pitävät ilmoitusta rokotteen tehosta luotettavana, vaikka kyse on alustavasta tuloksesta eikä laajoja analyysejä ole vielä julkaistu.

Loppusuoralla on useita muita rokotevalmisteita. Pfizerin esimerkki valaa uskoa, että myös muut rokotteet saadaan maaliin ja toimivat tehokkaasti koronavirusta vastaan.

Kun tiedot rokotteen tehosta ja turvallisuudesta varmistuvat ja myyntiluvat saadaan kuntoon, alkaa maailmanlaajuinen kilpailu sen saamisesta. Selvää on, että jokainen maa pyrkii saamaan mahdollisimman hyvin rokotteita omille kansalaisilleen.

Pfizer ja Biontech ovat sopineet toimittavansa sata miljoonaa rokoteannosta Yhdysvaltoihin. Valmistus on jo aloitettu, ja vielä tämän vuoden aikana lääkejätit arvioivat pystyvänsä valmistamaan 50 miljoonaa annosta.

EU on tehnyt osto-oikeussopimuksen rokotteesta, joka toteutuessaan avaa myös Suomelle mahdollisuuden osallistua yhteisostoon. Todennäköistä on, että alkuvaiheessa rokotteen jakamista joudutaan priorisoimaan. Se saadaan kuitenkin nopeasti laajaan levitykseen, kun valmistusmäärät kasvavat ja uusia rokotteita tulee markkinoille lisää.

Rokoteuutinen toi kirkasta valoa koronapandemian kanssa taistelevalle maailmalle. Vaikeasta viruksesta ja sen tuomista rajoituksista on mahdollista päästä eroon.

Helpotus näkyi myös pörssikurssien nousuna ympäri maailmaa.