Koronaa edeltänyt talouskasvu ja uskolliset ydinkannattajat pitivät Trumpin kannatuksen lähellä vuoden 2016 tasoa

Presidentti Donald Trumpin sitkeä kannatus osoittaa, että hänellä on yhä kannattajakuntansa skandaalien sävyttämästä kaudesta huolimatta. Trump onnistui jälleen ylittämään odotukset Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, vaikka hänen mahdollisuutensa voittoon näyttivätkin kaventuvan torstai-iltana Suomen aikaa.

Trumpin kannatusta on selitetty taloudella ja hänen toteuttamillaan uudistuksilla, joiden on toivottu vaikuttavan tavallisen kansalaisen omaan talouteen.

New York Timesin julkaisemassa ovensuukyselytutkimuksessa reilu kolmannes mainitsi talouden keskeisimmäksi äänestyspäätökseen vaikuttaneeksi tekijäksi. Talouden tärkeimmäksi nostaneiden joukosta ylivoimainen enemmistö, yli 80 prosenttia vastanneista, kertoi äänestäneensä Trumpia.

Neljän viime vuoden aikana Trump on pyrkinyt tukemaan Yhdysvaltain taloutta veronkevennyksillä ja sääntelyä purkamalla. Trumpin historiallisenkin suuriksi mainostettujen veronkevennysten on kuitenkin laskettu jääneen mittavuudeltaan edellisten republikaanipresidenttien kausista. Veroasiantuntijat ja amerikkalaismedia ovat huomauttaneet, että isommat kevennykset tehtiin jo Barack Obaman kaudella, jolloin George W. Bushin aloittamat kevennykset vakinaistettiin.

Taloudessa kulunut presidenttikausi oli nousujohteinen kunnes koronapandemia suisti bruttokansantuotteen jyrkimpään laskuun sitten toisen maailmansodan. Korona päätti yli kymmenen vuotta jatkuneen kasvun ajan. Trump piti kampanjoinnissaan vahvasti esillä koronaa edeltänyttä vahvaa taloustilannetta.

Yhdysvaltalaisten työpaikkojen pelastamiseksi lanseeratun Amerikka ensin -politiikan vaikutukset ovat olleet monitulkintaisia. Tehdastyöpaikat ovat lisääntyneet, mutta pysyvät vaikutukset ovat epävarmoja.

Verotuksen erikoistunut ajatuspaja Tax Foundation on laskenut, että tähän mennessä asetetut ylimääräiset tullimaksut pienentäisivät talouskasvua pitkässä juoksussa 0,23 prosenttia ja palkkoja 0,15 prosenttia. Jopa alle 180 000 työpaikkaa voidaan sen mukaan menettää.

Ydinkannattajat eivät horju

Talouden ohella Trumpin valtti on ollut se, että hänellä on vahvan uskollinen ydinkannattajakunta, jota vastaavaa harvat aiemmista presidenteistä ovat pystyneet keräämään. Ydinkannattajat ovat pysyneet tiukasti presidentin takana kaikista skandaaleista ja mediakohuista huolimatta, ja saattavat jopa pitää niitä osoituksena median vihamielisyydestä Trumpia kohtaan.

Trumpin toimintaan tyytyväisten osuus on pysynyt poikkeuksellisen tasaisesti 40 prosentissa lähes koko hänen presidenttikautensa ajan. Yleensä presidenttien kannatus on heilunut paljon enemmän.

Tämä kertoo sekä Yhdysvaltojen poikkeuksellisen jyrkästä kahtiajaosta että Trumpin ydinkannattajien uskollisuudesta.

Monet ydinkannattajista ovat valkoisia kouluttamattomia miehiä, jotka pitävät Trumpin tiukasta maahanmuuttolinjasta ja Amerikka ensin -kauppapolitiikasta. Myös Trumpin retoriikka ja poliittisen korrektiuden vastustaminen on vedonnut näihin äänestäjiin.

Trumpin politiikka miellyttää arvokonservatiiveja

Yksi Trumpin kannattajakunnan kulmakivistä ovat olleet myös uskonnolliset arvokonservatiivit. New York Timesin julkaiseman ovensuukyselyn mukaan 27 prosenttia äänestäjistä on valkoisia evankelikaalisia kristittyjä, ja tästä ryhmästä peräti 76 prosenttia äänesti Trumpia.

Ilman vahvaa kannatustaan evankelikaalisten keskuudessa Trumpilla ei olisi siis ollut mitään mahdollisuuksia kisata vaalivoitosta.

Valkoiset kristityt ovat olleet jo pitkään vahvasti republikaanien takana, ja Trump on onnistunut pitämään ryhmän tukevasti omassa leirissään, vaikka hän itse ei ole erityisen uskonnollinen.

Avain on siinä, että Trump on toteuttanut ennen viime vaaleja lupaamaansa arvokonservatiivista politiikkaa. Erityisesti tämä on kulminoitunut siinä, että hän on päässyt nimittämään korkeimpaan oikeuteen kolme konservatiivituomaria, viimeksi Amy Coney Barrettin juuri ennen vaaleja. Alempiin oikeusasteisiin Trump on nimittänyt satoja konservatiivisia tuomareita.

Tuomarinimitykset ovat kasvattaneet monien arvokonservatiivien toiveita siitä, että aborttioikeus voisi kumoutua korkeimmassa oikeudessa, tai että ainakin aborttien julkinen rahoitus voisi vaikeutua.

Trumpin hallinto on muutenkin edistänyt johdonmukaisesti arvokonservatiivista politiikkaa.

Yhdysvaltain kristityissä piireissä Trumpia on viime vuosina usein verrattu muinaisen Persian kuninkaaseen Kyyros Suureen, joka vapautti juutalaisen kansan, vaikka ei itse ollut juutalainen. Jotkut siis näkevät Trumpin mahdollisesti Jumalan valitsemana johtajana, joka ajaa kristittyjen asiaa, vaikka ei itse edes väitä olevansa uskonnollinen.

Trump on pyrkinyt vetoamaan uskonnollisiin äänestäjiin suorasukaisesti. Yksi esimerkki tästä oli poseeraaminen valokuvassa Raamatun kanssa kirkon edessä Washingtonissa kesäkuussa.

Korona ei ehkä ollut ratkaiseva teema

Vaikuttaa myös siltä, että uutisotsikoita ja myös vaalikeskustelua kuukausien ajan dominoinut koronaviruspandemia ei ollut niin suuri tekijä äänestyspäätöksissä kuin oli odotettu.

Yhdysvaltalaisten enemmistö on ollut sitä mieltä, että Trump ei ole selviytynyt pandemian hoidosta hyvin. Toistuvan viruksen vähättelyn arveltiin heikentävän presidentin kannatusta vaaleissa, etenkin kun hänen galluplukunsa olivat laskeneet keväällä ja kesällä kuolinlukujen kasvaessa.

Ovensuukyselyssä 17 prosenttia vastaajista valitsi viidestä vaihtoehdosta koronaviruspandemian tärkeimmäksi äänestyspäätökseen vaikuttaneeksi tekijäksi.

Ovensuukyselyiden perusteella näyttää New York Timesin mukaan siltä, että niiden äänestäjien osuus, joille talouden nopea avaaminen oli tärkeämpi asia kuin koronaviruksen hillitseminen, oli suurempi kuin ennakkogallupeissa.

Koronavirus ei siis ehkä syönytkään Trumpin kannatusta niin paljon kuin jotkut olivat odottaneet, vaan useimmat perustivat äänestyspäätöksensä muihin asioihin.

Näyttää myös siltä, että iäkkäät äänestäjät eivät kääntäneet selkäänsä Trumpille odotusten mukaisesti. Gallupeissa Biden näytti vahvemmalta yli 65-vuotiaiden keskuudessa, mutta ovensuukyselyn mukaan tuo ikäryhmä meni niukasti Trumpille.

Vauraat esikaupungit lipesivät demokraattien suuntaan

Trumpin mahdollisesti ratkaiseva heikentyminen vuoteen 2016 nähden tapahtui odotusten mukaisesti esikaupunkialueilla. Melko tasan puolet amerikkalaisista asuu esikaupunkialueilla, ja neljä vuotta sitten esikaupunkien äänet jakautuivat Trumpin hyväksi prosentein 50-45. Nyt demokraattien Joe Biden vei ovensuukyselyn mukaan esikaupungit lukemin 51-48.

Se näkyi siinä, että Trumpin voittomarginaali kaventui Texasissa, ja hänen viimeksi usean prosenttiyksikön erolla voittamista Arizonasta ja Georgiasta tuli huipputasaisia. Näiden osavaltioiden nopeasti kasvaville esikaupunkialueille on muuttanut paljon hyvin koulutettua väkeä muualta maasta.

Valkoinen työväenluokka on sen sijaan pysynyt vahvasti presidentin takana. Trumpin kannatus kouluttamattomien valkoisten keskuudessa heikentyi vain hieman.

Useimmissa duunarivaltaisissa osavaltioissa, kuten Ohiossa, Trumpin kannatus näyttäisi pitävän pintansa varsin hyvin.

Bidenin kasvanut kannatus kouluttamattomien valkoisten keskuudessa vuoden 2016 demokraattiehdokkaaseen Hillary Clintoniin verrattuna tosin saattoi ratkaista Wisconsinin ja Michiganin tasaiset kisat hänen edukseen.

https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/exit-polls-president.html?action=click&pgtype=Article&state=default&module=styln-elections-2020®ion=TOP_BANNER&context=election_recirc

https://edition.cnn.com/2017/12/15/politics/is-trumps-bill-largest-tax-cut-in-history-no/index.html

https://taxfoundation.org/tariffs-trump-trade-war/

https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/

https://www.vox.com/identities/2018/3/5/16796892/trump-cyrus-christian-right-bible-cbn-evangelical-propaganda

https://www.nytimes.com/2020/11/04/us/politics/poll-results.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage

https://edition.cnn.com/election/2016/results/exit-polls/national/president

Anssi Rulamo, Anniina Luotonen

STT

Kuvat: