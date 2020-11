Koronakäyrät synkkenevät yhä, Italia ylitti miljoonan tapauksen rajan

Italiassa on virallisten tietojen mukaan todettu nyt yli miljoona koronavirustartuntaa pandemian aikana. Italia on kymmenes maa, joka ylittää miljoonan tartunnan rajan.

Aiemmin yli miljoonasta tartunnasta ovat uutistoimisto AFP:n seurannan mukaan kertoneet Yhdysvallat, Intia, Brasilia, Venäjä, Ranska, Espanja, Argentiina, Britannia ja Kolumbia.

Italian kuolonuhrien määrä on virallisesti hieman vajaat 43 000. Miljoonaa asukasta kohti tämä tekee reilut 710 kuolemaa, ja tartunnoissa vastaava luku on 17 000.

Italia ei ole ainoa maa, jossa tartuntaluvut ovat kesän suvantovaiheen jälkeen lähteneet hurjaan nousuun. Britannian viralliset luvut osoittivat keskiviikkona, että koronavirustartunnan saaneista yli 50 000 ihmistä on pandemian aikana kuollut. Vuorokauden aikana oli kirjattu taas lähes 600 kuolemantapausta, minkä lisäksi uusia tartuntoja tuli samassa ajassa ilmi lähes 23 000.

Kuolleiden määrä Britanniassa on absoluuttisesti mitattuna Euroopan suurin. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on 740.

Britannian virallisissa kuolinluvuissa huomioidaan ne, jotka ovat saaneet positiivisen koronavirustestin 28 päivän sisällä. Britannian tilastokeskus ONS kuitenkin laskee laajempaa dataa ihmisistä, joiden kuolintodistuksissa mainitaan koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti. Tällä laskentatavalla kuolonuhrien määrä näyttää yli 60 000:ta.

Myös Espanjassa ilmoitettiin uuden pyöreän luvun ylittymisestä keskiviikkona, kun koronavirukseen liittyvien kuolemien määrän kerrottiin olevan nyt yli 40 000. Terveysministeriön tietojen mukaan tartuntoja on nyt todettu yli 1,4 miljoonaa. Espanjassa miljoonaa asukasta kohti on kirjattu noin 165 kuolemaa ja lähes 6 700 tartuntaa.

Ukraina ryhtyy viikonloppurajoituksiin

Monien maiden johtajat ovat viime aikoina huomauttaneet kaikkien merkkien osoittavan, että tilanne on huononemassa. Eri maissa on viime aikoina otettu jälleen käyttöön viime kevään kaltaisia rajoitustoimia pandemian hillitsemiseksi.

Ukrainassa kerrottiin keskiviikkona, että marraskuun jäljellä olevina viikonloppuina kaikki ei-välttämättömät liikkeet määrätään suljettaviksi. Päätös tehtiin siitä huolimatta, että yrittäjät osoittivat mieltään ja vetosivat hallitukseen, jotta toimintaa voitaisiin jatkaa. Aiemmin keskiviikkona lähes 2 000 ihmistä protestoi hallituksen rakennuksen ulkopuolella pääkaupungissa Kiovassa rajoituksia vastaan.

Ei-välttämättömiksi luokitellaan esimerkiksi ravintolat, ostoskeskukset ja kuntosalit, kun taas päivittäistavarakaupat, apteekit ja pankit saavat pysyä auki.

Terveysministeriön mukaan täysi sulku olisi pahempi vaihtoehto, mutta Ukrainan talous ei ministeriön arvion mukaan kestäisi sitä. Maan terveysviranomaiset varoittivat jo viime viikolla, että maan terveysjärjestelmä on jo katastrofin partaalla, kun sairaalapaikkoja ja henkilökuntaa ei ole riittävästi saatavilla.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi maanantaina saaneensa positiivisen tuloksen koronavirustestistä. Hän on kuitenkin kuvaillut oloaan hyväksi ja jatkanut työntekoa.

