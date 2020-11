Koronapandemian toinen aalto romuttaa toiveet EU:n talouden pikaisesta toipumisesta

Koronaviruspandemian toinen aalto romuttaa toiveet EU:n talouden pikaisesta toipumisesta, sanoo komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis.

Komission tuoreessa talousennusteessa odotetaan, että euroalueen talous supistuu tänä vuonna 7,8 prosentilla. Ensi vuodelle ennustetaan 4,2 prosentin kasvua.

Suomen talouden komissio ennustaa supistuvan 4,3 prosenttia tänä vuonna ja kasvavan ensi vuonna 2,9 prosenttia. Ennuste on kirkastunut aiemmasta hieman.

Komissio ennustaa, että Suomen talous supistuu kolmanneksi vähiten koko euroalueella. Euroalueen synkin tilanne on Espanjassa, johon ennustetaan 12,4 prosentin laskua.

Komissio arvioi, että Suomen hallituksen toimet talouden tukemiseksi ja epidemian rajoittamiseksi ovat pehmittäneet hieman koronan talousvaikutuksia, mutta edessä on pitkä palautumisen tie ennen kuin Suomi saavuttaa kriisiä edeltäneen tason.

Talouden palautuminen vaikuttaa ylipäätään hitaalta. Komissio arvioi, että euroalueella ja laajemmin koko EU:ssa tuotannon ei odoteta palautuvan kokonaan kriisiä edeltäneelle tasolle edes vuonna 2022.

Ennusteet poikkeuksellisen epävarmoja

Ennusteisiin liittyy kuitenkin poikkeuksellisen suurta epävarmuutta, koska monissa EU-maissa on otettu käyttöön uusia laajoja koronarajoitustoimia, jotka vaikuttavat myös talouteen.

Ennusteessa on otettu huomioon toimet, jotka ehdittiin ilmoittaa lokakuun 22. päivään mennessä.

Jos pandemiatilanne pahentuu entisestään ja rajoitustoimet venyvät, talousvaikutukset voivat muuttua entistä rajummiksi ja pitkäkestoisemmiksi. Euroopan talouteen vaikuttaa luonnollisesti myös globaalin talouden kehitys ja se, nouseeko esiin esimerkiksi uusia kauppakiistoja.

Komission ennusteessa ei myöskään ole spekuloitu EU:n ja Britannian kauppaneuvottelujen mahdollisella tuloksella.

Teknisistä syistä ennusteessa on oletettu, että EU ja Britannia käyvät kauppaa ensi vuoden alusta alkaen Maailman kauppajärjestö WTO:n säännöillä. Jos kauppasopimus syntyy, sillä on myönteinen vaikutus EU:n kasvulukuihin.

Elpymisrahoituksen toteutuminen piristäisi taloutta

Varapuheenjohtaja Dombrovskis vetosi EU-parlamenttiin ja jäsenmaita edustavaan neuvostoon, jotta neuvottelut tulevien vuosien budjetin ja elpymisrahoituksen viimeistelystä vietäisiin maaliin mahdollisimman pian. Silloin rahat saataisiin käyttöön ensi vuoden alkupuolella.

Komissio arvioi, että toteutuessaan elpymisrahoitus voi tarjota jopa odotettua suuremman piristysruiskeen EU:n taloudelle.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni puolestaan muistutti, että EU kävi historiansa syvimmässä taantumassa alkuvuonna, mutta kesällä nähtiin vahva käänne parempaan.

– Euroopan (talouden) uusi nousu on keskeytynyt uusien covid-19-tapausten myötä. Kasvu palaa vuonna 2021, mutta menee kaksi vuotta ennen kuin Euroopan talous pääsee lähelle pandemiaa edeltänyttä tasoaan, Gentiloni summasi.

Komissio arvioi, että työttömyysluvut jatkavat todennäköisesti kasvuaan ensi vuonna, mutta vuonna 2022 tilanne parantunee, kun talouden kohentuminen etenee.

Heta Hassinen

STT

Kuvat: