Koronarokotukset ovat alkamassa pian Moskovassa – ensimmäiset rokote-erät kaupunkiin tänä viikonloppuna

Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan on tänä viikonloppuna tuotu ensimmäiset käyttöön tarkoitetut annokset Sputnik-koronavirusrokotetta, muun muassa Interfax on kertonut.

Rokotteen kehittäneen Gamaleja-instituutin johtaja Aleksandr Gintsburg sanoi Interfaxille, että kaupunkiin tuodaan ensin valtaosa pienestä kuudentuhannen rokoteannoksen erästä. Ensi viikolla rokotteen 70 000 annoksen erästä noin 40 prosenttia viedään Moskovaan ja loput muualle maahan.

Venäjän apulaisterveysministeri Aleksei Kuznetsovsanoi perjantaina, että rokotetta saavat aluksi riskiryhmiin kuuluvat ja terveydenhuollon työntekijät eikä sitä ole tarkoitettu massarokotuksiin.

Venäjällä todettiin sunnuntaina noin 20 500 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Kommersant. Kyseessä on kolmas päivä perätysten, kun tartuntoja on todettu yli 20 000 kappaletta.

Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia todettiin sunnuntaina lähes 290, kun niitä on kaikkiaan kirjattu 30 500.

Kaikkiaan maassa on todettu lähes 1,8 miljoonaa koronavirustartuntaa. On kuitenkin epäilty, että viralliset luvut antavat turhan ruusuisen kuvan maan tilanteesta.

https://www.interfax.ru/russia/735952

https://www.interfax.ru/russia/735959

https://www.kommersant.ru/doc/4564650

Tapio Pellinen

STT