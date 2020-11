Koronasiivous ruuhkautti Ekocenterin – astioille ja tauluille sanotaan nyt ei kiitos

Salon Ekocenterissä puretaan astiaruuhkaa, joka alkoi kertyä keväällä. Kierrätysmyymälään on lahjoitettu kodeista niin paljon astioita, että niitä ei parhaillaan oteta lainkaan vastaan. Sama koskee tauluja.

– Kaikkea muuta otamme vastaan, mutta ei astioita eikä tauluja. Tilanne ei normalisoidu tänä vuonna, Salon alueen Työttömät ry:n toiminnanjohtaja Janet Virtanen harmittelee.

Hämeentiellä sijaitseva Ekocenter on Salon alueen Työttömien ylläpitämä kierrätysmyymälä. Myymälän astiahyllyjä on lisätty, ja nyt nekin notkuvat tavarasta. Varastossa on kymmeniä purkamattomia astialaatikoita, joita tyhjennetään tasaiseen tahtiin.

– Lähes päivittäin kysytään, joko nyt otamme astioita. Kun emme ole pystyneet ottamaan lahjoituksia vastaan, osa asiakkaista on päätynyt myymään asioita kirpputorilla tai Tori.fi:ssä, Virtanen kertoo.

Ajatus laajasta alennusmyynnistä tavarakierron kiihdyttämiseksi ei ole hyvä.

– Tietyissä tuoteryhmissä on alennushinnoittelua, kuten nyt taulut ja kehykset ovat puoleen hintaan, mutta laajassa ale-hinnoittelussa jäämme tappiolle. Tavarat on valmiiksi hinnoiteltu edullisesti.

Kierrätysmyymälä vastaanottaa muun muassa huonekaluja, sisustustuotteita, elektroniikkalaitteita, harrastusvälineitä, vaatteita ja kirjoja.

Eniten ostettuja ovat huonekalut ja sisustustarvikkeet vuodenajasta riippumatta.

Runsaan lahjoitustavaran joukossa on ollut myös myyntiin kelpaamatonta, esimerkiksi rikkinäisiä astioita.

– Olemme joutuneet tarkastamaan tavaroita, kun niitä on tuotu. Kaikki eivät siitä pidä, mutta jos joudumme viemään sekajätettä Korvenmäkeen, se maksaa paljon.

Koronaviruksen seurauksena Ekocenterin kävijämäärä laski tuntuvasti keväällä. Kesällä tilanne normalisoitui, mutta syksyn toinen aalto hiljensi myymälän uudelleen. Myynnistä putosi yli puolet.

– Marraskuu ei ole ollut normaalikuukausi, mutta ihmiset ovat tottuneet käyttämään maskia ja huomanneet, että sen kanssa on turvallista liikkua, Janet Virtanen kertoo.

Vuosi on ollut niin huono, että hän epäilee tuloksen menevän miinukselle.

– Toivon, että myymälässä palattaisiin vähitellen normaaliin myyntiin, eikä ketään työntekijöistä tarvitsisi irtisanoa. Miten asiakkaita käy ja tavara liikkuu, se on avainasemassa.

Kierrätysmyymälästä kertyvä tuotto on yhdistyksen suurin ja tärkein tulonlähde. Kaupunki ei tue kierrätysmyymälän toimintaa rahallisesti.