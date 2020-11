Koronavirus ei juurikaan ole levinnyt työpaikoilla, kertoo Työterveyslaitos

Suomalaiset työpaikat ovat selvinneet koronaviruspandemiasta suhteellisen hyvin, kertoo Työterveyslaitos.

Koronavirus ei juurikaan ole levinnyt suomalaisilla työpaikoilla. Työterveyslaitoksen tiedotteen mukaan noin 10 prosenttia suomalaisten kartoitetuista korona-altistumisista olisi saanut lähtönsä työpaikoilta.

Suurimmat koronatartuntaryppäät työpaikoilla on todettu kausityöläisten yhteisasumisessa esimerkiksi maatalous- ja rakennusaloilla. Täsmällisiä tietoja työpaikkojen koronavirustartunnoista ei Työterveyslaitoksen mukaan ole kuitenkaan saatavilla.

– Vaikka epidemian torjuntaan jouduttiin yllättäen, vaikuttavat suomalaisten työpaikkojen työsuojelu- ja työterveysprosessit toimineen myös koronapandemian ehkäisyssä, sanoo laitoksen pääjohtaja Antti Koivula tiedotteessa.

Koronatartuntoja torjuttu työpaikoilla aktiivisesti

Kaikissa Työterveyslaitoksen kyselyyn vastanneissa työpaikoissa on torjuttu koronatartuntoja eri tavoin. Yli 90 prosentissa vastanneista työpaikoista torjuntatoimet ovat perustuneet omaan riskinarviointiin hallituksen ja viranomaisten antamien toimintaohjeiden ohella.

Riskinarviointiin koronavirustartuntojen ehkäisemisestä vaikuttavat esimerkiksi alueellinen tartuntatilanne, etätyömahdollisuudet, lähikontaktien määrä ja matkustustarpeet. Tiedotteen mukaan Työterveyslaitos on myös tehnyt tarkistuslistan ja ohjeet koronatartuntojen uhkan arvioimiseksi.

Etätyöskentely haasteena työhyvinvoinnille

Keväällä alkanut laaja etätyö jopa paransi työntekijöiden hyvinvointia, kävi silloin ilmi Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimuksesta. Yli puoli vuotta jatkunut etätyöskentely on sittemmin kuitenkin vaikuttanut työhyvinvointiin.

Tiedotteen mukaan etätyöskentelyn haasteena ovat työntekijöiden tylsistyminen, työkavereiden kanssa käytävän epävirallisen vuorovaikutuksen vähyys ja puutteellinen ergonomia. Oman haasteensa luovat esimiesten johtamisosaaminen ja jaksaminen poikkeuksellisessa tilanteessa.

Työterveyslaitoksen mukaan etäjohtamisessa pätee samat säännöt kuin lähijohtamisessa. Työntekijöitä on tuettava työn hallinnassa, heitä on arvostettava ja palkittava ponnisteluista, sekä ylläpidettävä työn merkityksellisyyden tuntua.

Henrietta Nyberg

STT

