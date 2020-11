Korvenmäen voimala sai ensimmäisen jätelastinsa – joulukuun aikana voimalaan tuodaan 1 500 tonnia jätettä

Korvenmäen jätevoimala sai keskiviikkona ensimmäisen jätekuormansa. Sillä on tarkoitus testata jätteen vastaanottopaikan automaatiota sekä marraskuun alussa asennettujen kahden jätekahmarin sekä järjestelmän automaation toimivuutta.

– Testaamme, että automaatio toimii. Ensimmäinen jätekuorma otettiin vastaan tänään, mutta sitä ei vielä polteta. Koepoltot tehdään myöhemmin tammikuun loppupuolella, Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikki sanoo.

Onikki toteaa, että ensimmäisen kierrätettäväksi kelpaamattoman energiajätelastin vastaanotolla on suuri symbolinen merkitys.

– Se on konkreettinen ensiaskel laitoksen käyttöönotossa. Tässä on lyhyessä ajassa tehty valtava työ yhdessä lukuisten eri alojen osaajien kanssa, Onikki totesi.

Joulukuun kuluessa energiajätettä toimitetaan Korvenmäen jätevoimalaan Onikin mukaan yhteensä noin 1 500 tonnia. Jätelaitoksen massiivisten, viisikuutioisten ja kerrallaan neljä tonnia jätettä nostavien kahmareiden työhön kuuluu jätteen siirto purkupaikalta 5 000 – 7 000 kuutiometrin varastoon, varastossa olevan jätteen sekoittaminen sen tasalaatuisuuden varmistamiseksi ja lopulta jätteen siirto polttokattilaan.

– Kun tulet on pesässä, kahmari siirtää jätettä poltettavaksi kattilan pyynnöstä. Koko jätteenkäsittely on automatisoitu, ja joulukuun ajan testaamme, että systeemi toimii. Nyt ainakin kaikki vaikuttaa hyvältä, Onikki sanoo.

Ennen ensimmäisen jätekuorman vastaanottoa jätevoimalaa on kylmätestettu ja signaalitestit käyty lävitse. Nyt voidaan harjoitella jo oikealla materiaalilla.

Onikki kuvasi jätevoimalan työmaan olevan heinäkuussa 800 metrin juoksun loppusuoran kaarteessa.

– Vähän oli kaarre hitaampi kuin oletettiin ja tuli koronan takia vähän työvoimavajaustakin, mutta nyt ollaan jo tukevasti loppusuoralla. On sama tilanne kuin talon rakentamisessa: paljon on listoja ja muuta säätämistä, vaikka näyttäisi, ettei mitään juurikaan muutu. Testauksessa ja käyttöönotossa on paljon näkymätöntä työtä jäljellä, Onikki sanoo.

Yksi jätevoimalatyömaan merkkipaalu ohitettiin jo aiemmin marraskuun puolivälissä, kun Onikki ruuvasi keskustasta Korvenmäkeen jatketun kaukolämpöverkon viimeisen venttiilin auki. Nyt lämpöä virtaa keskustasta Korvenmäkeen laitoksen rakennuksia lämmittämään. Kevään kuluessa lämpövirta vaihtaa suuntaa.

– Yksi pumpuista on jo toiminnassa ja tuo tänne lämpöä. Kun kattila saadaan päälle, niin käännetään lämpö virtaamaan täältä kaupunkiin päin, Onikki sanoo ja lisää, että Tallikujan pumppaamossa on vielä viimeistelytöitä kesken.

Työmaalla on Onikin mukaan ollut nyt syksyn ajan töissä noin 250 työntekijää.

– Nyt on hivenen rauhallisempaa. Parhaillaan tehdään putkistoasennuksia ja kaapelointeja, se työllistää tällä hetkellä eniten porukkaa.

Työntekijöistä on Onikin mukaan noin kaksi kolmasosaa ulkomaisia keikkamiehiä.

Jätevoimalan käyttöönotto ja sen valmistelu työllistää kymmenisen ihmistä. Käyttöönoton tavoite on ollut tammikuun puoliväli, mutta koronapandemian takia tästä viivästytään viikko tai pari.

– Alkutalvesta alkaa lämpöenergiaa syntyä. Ainahan se on hieno hetki, kun kattila pistetään töihin, vaikka olen jo muutaman kerran vastaavan tapahtuman kokenut, Petri Onikki sanoo.

Ensimmäisen jätekuorman vastaanottamista olivat todistamassa myös Lounais-Suomen Jätehuollon toimitusjohtaja Jukka Heikkilä ja Salon Kaukolämmön toimitusjohtaja Mika Mannervesi.

– Vihdoin saadaan paikallinen hyödyntämisratkaisu ja useita vuosia jatkunut jätteiden kuljettaminen eri hyödyntämislaitoksiin muualle Suomeen ja ulkomaille on päättynyt. Syntyviä säästöjä ohjataan kiertotalouden kehittämiseen ja asukkaiden jätemaksuja voidaan alentaa, totesi Jukka Heikkilä Lounavoiman tiedotteessa.

– Eurot jäävät alueelle, kun ei osteta polttoainetta ulkomailta tai edes muualta Suomesta. Salon kaupungin omistama Salon Kaukolämpö pystyy siten laskemaan asukashintoja, Mika Mannervesi totesi tiedotteessa.

Ekovoimalaitoksessa hyödynnetään energiaksi jätettä, jota ei voida hyödyntää muulla tapaa. Jätteistä energiaa tuottamalla ekovoimalaitos korvaa kaukolämmön tuotannossa fossiilisia polttoaineita ja turvetta, mikä tekee energiasta aiempaa ympäristöystävällisempää. Laitoksen käyttöönotto laskee Salon kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt puoleen aiemmasta.

Jätevoimala polttaa kotitalousjätteitä